Erste Abschiebungen nach Ruanda 2027: Das planen die Innenminister

Asylpakt mit Ruanda: Bundeskanzler Christian Stocker (m.) und die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen präsentierten die Pläne in Wien mit den Innenministerin aus Dänemark, Deutschland, Österreich, Griechenland und Dänemark. © AFP/Mica

Nach der grundsätzlichen Einigung in Wien sollen nun konkrete Verhandlungen mit dem ostafrikanischen Land beginnen. Ziel ist, dass der „Return Hub“ im kommenden Jahr wirksam wird.

Am Ende meldete sich auch Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) zu Wort. „Wenn Menschen ohne Aufenthaltsrecht in der EU nicht außer Landes gebracht werden, wird unser gesamtes Asylsystem ad absurdum geführt“, begründete er die Pläne für die Einrichtung eines Abschiebezentrums in Ruanda. Österreich betreibt dieses Vorhaben mit Deutschland, Dänemark, den Niederlanden und Griechenland.

Die fünf Staaten haben für ihre Zusammenarbeit den Namen „Gruppe der Umsetzer“ gewählt. Sie wollen jetzt mit der Regierung in Ruanda konkrete Verhandlungen aufnehmen, damit im kommenden Jahr erste Abschiebungen bzw. Überstellungen möglich sind.

EU-Asylpolitik schuf rechtliche Grundlagen

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) sieht Österreich und die anderen vier Staaten dabei in einer Vorreiterrolle. „Mit diesem Pilotprojekt leisten wir einen wichtigen Beitrag, um illegale Migration weiter zurückzudrängen, das Geschäftsmodell der Schlepper zu zerschlagen und unsere Bevölkerung zu entlasten“, sagt er.