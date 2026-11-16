Horror-Szenario oder Realität? Wenn Killerroboter Kriege führen

Übernehmen Maschinen in den bewaffneten Auseinandersetzungen der Zukunft die Kontrolle? 128 Staaten suchen in Genf nach Beschränkungen, bevor es zu spät ist und die Menschen die Kontrolle verlieren.

Vielerorts wird bereits an tödlichen autonomen Waffensystemen (Lethal Autonomous Weapon Systems oder abgekürzt LAWS) gearbeitet. In Genf ringen diese Woche 128 Staaten darum, dass dieses Horrorszenario nicht zur Realität wird. Ob sie sich darauf einigen können, rechtliche Schranken für Entwicklung und Einsatz solcher Waffensysteme zu verabschieden, ist offen.

UNO-Generalsekretär António Guterres appellierte zum Auftakt der Sitzung der UNO-Waffenkonvention (CCW), vollautonome tödliche Waffen dringend zu regulieren. Russland blockierte am Montag den inhaltlichen Auftakt der Konferenz mit Verfahrensfragen.

Was sind tödliche autonome Waffensysteme?

Es geht bei den Verhandlungen um vollautonome Waffensysteme, die vollständig der menschlichen Kontrolle entzogen sind. Bei den Vorarbeiten im Rahmen der UNO-Waffenkonvention CCW formulierten Regierungsexperten es so: „Eine Kombination aus einer oder mehreren Waffen und technologischen Komponenten (…), die zusammenwirken und in der Lage sind, ein Ziel so zu identifizieren, auszuwählen und anzugreifen, dass dies zum Verlust von Menschenleben führt, und dies ohne Beteiligung eines Menschen, der das System bedient.“

Gibt es solche Waffen nicht schon?

Das ist eine Frage der Definition. UNO-Experten in Genf sagen, es gebe bislang keine Beweise für den Einsatz solcher Waffen in Konflikten. In der Ukraine, im Sudan, in Libyen und anderen Kriegsgebieten werden zwar Drohnen eingesetzt. Dahinter stehen aber in der Regel Piloten, die die Drohnen teils aus hunderten Kilometern Entfernung fernsteuern.

Bei dem verheerenden US-Raketenangriff auf eine Schule im Iran im Februar, bei dem mehr als 100 Schulkinder ums Leben kamen, spielte Künstliche Intelligenz laut Experten bei der Auswahl des Ziels zwar eine Rolle. Der Angriffsbefehl kam aber von Menschen.

Seit Jahren wird über das Thema diskutiert. Warum plötzlich die Eile?

Experten sind überzeugt, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis vollautonome Waffensysteme einsatzbereit sind. Deshalb dränge die Zeit, sagt Laurent Gisel, Jurist beim Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK), das weltweit über die Einhaltung des universalen Völkerrechts und den Schutz von Zivilisten in Kriegszeiten wacht: „Wenn jetzt keine Leitplanken gesetzt werden, wird es schwierig. Wenn schon etwas entwickelt ist, wird es viel schwieriger, den Geist zurück in die Flasche zu bringen.“

Außerdem wächst die Sorge, dass solche Waffen, wenn einmal entwickelt, in die Hände von Milizen, Terrororganisationen oder Verbrechergangs fallen könnten. Verbote könnten zwar nicht verhindern, dass sie im Verborgenen entwickelt werden. Aber ein internationales Verbot schaffe Normen und bedeute für die, die dagegen verstoßen, weltweite Verurteilung, sagt Heidi Kandiel vom IKRK. Die Abschreckung sei recht wirksam, wie das Verbot chemischer Waffen oder die Ächtung von Landminen zeigten.

Guterres mahnt Beschränkungen an

„Ergreifen Sie Maßnahmen, um den Einsatz und die Verbreitung dieser gnadenlosen Waffen zu verhindern“, erklärte UNO-Generalsekretär Guterres in einer Videobotschaft zum Auftakt der Sitzung in Genf. „Ich fordere Sie auf, auf die Aushandlung eines rechtsverbindlichen Instruments zur Regulierung autonomer Waffensysteme hinzuarbeiten – einschließlich klarer Verbote und Beschränkungen“, sagte Guterres.

Österreich fordert die Einigung auf Aufnahme internationaler Verhandlungen über verbindliche Regeln für autonome Waffensysteme. „Wenn Maschinen die Fähigkeit entwickeln, über Leben und Tod entscheiden zu können, braucht es Regeln – und zwar bevor es zu spät ist“, hieß es in einer Stellungnahme des Außenministeriums. Der Schutz der Zivilbevölkerung in bewaffneten Konflikten stellt für Österreich auch einen Schwerpunkt der Mitgliedschaft im UNO-Sicherheitsrat 2027/28 dar.

Wäre der Einsatz nach dem Völkerrecht nicht ohnehin verboten?

Im Prinzip ja. So argumentieren unter anderem die USA. Sie wollen der Rüstungsindustrie bei Innovationen keine rechtlich verbindlichen Schranken setzen und schlagen stattdessen vor, in den nächsten fünf Jahren einen Text mit nicht bindenden Prinzipien auszuhandeln. Viele Regierungen und Waffenexperten sehen bei der Anwendung des humanitären Völkerrechts (IHL) gefährliche Grauzonen: Es verpflichtet Staaten, Kriegsparteien und Einzelpersonen zum Schutz von Zivilisten. Aber wie soll das auf Maschinen angewendet werden?