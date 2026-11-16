„Return Hub“ für Migranten in Ruanda: Was spricht dafür? Und was dagegen?

Ruanda gilt als wirtschaftliches Vorzeigeland in Afrika, es gibt aber weder freie Wahlen noch freie Medien. Abschiebe-Abkommen könnten die illegale Migration zurückdrängen.

Österreich plant mit den vier weiteren EU-Ländern Deutschland, Dänemark, den Niederlanden und Griechenland die Einrichtung eines Abschiebezentrums in dem ostafrikanischen Binnenland Ruanda. Abgelehnte Asylwerber sollen dorthin überstellt werden. Aus Sicht der Menschenrechte ist das Vorhaben problematisch, sagt der frühere UNO-Sonderbeauftragte Manfred Nowak. Migrationsexperte Gerald Knaus hingegen sieht den Nutzen für eine glaubwürdige Asylpolitik im Vordergrund.

Warum Ruanda?

Das dicht besiedelte Land mit rund 14 Millionen war in den 1990er-Jahren durch einen Bürgerkrieg und dem Völkermord an der Volksgruppe der Tutsi in die internationalen Schlagzeilen geraten. Seither hat sich Ruanda zu einem wirtschaftlichen Vorzeigeland entwickelt. Das Regime von Langzeitpräsident Paul Kagame wird von Beobachtern und Menschenrechtsorganisationen aber nicht als demokratisch eingestuft. Es gebe weder freie Wahlen noch freie Medien, ebenso wenig Meinungs- oder Versammlungsfreiheit.

Warum planen die fünf Länder die Abschiebung abgelehnter Asylwerber in Drittstaaten?

Das Vorhaben zielt nicht nur auf die Migrantinnen und Migranten, sondern auch auf Schlepperbanden ab. Die Hoffnung ist, dass diese kein Geschäft mehr machen, wenn die Menschen sehen, dass sie am Ende nicht in der EU, sondern in einem „Return Hub“ fernab Europas landen.

Der Migrationsexperte Gerald Knaus unterstützt diese Idee. Er plädiert dabei für eine von ihm „große Lösung“ genannte Variante: Diese würde bedeuten, dass nicht nur abgelehnte Asylwerber, sondern alle ankommenden irregulären Migranten nach Ruanda abgeschoben werden. Eine „kleine Lösung“ würde hingegen keine Wirkung zeigen, gibt er im Gespräch mit der APA zu bedenken.

Wie sollen die „Return Hubs“ gestaltet sein?

Die Rückkehrzentren sollen keine Haftanstalten werden, sondern „offene Anlagen“, wo die Abgeschobenen nach den Worten des dänischen Innenministers Morten Bödskov „eine zweite Chance bekommen, sich dort ein Leben aufzubauen“.

Der ruandische Innenminister Vincent Biruta war am Montag in Wien, um gemeinsam mit seinen europäischen Innenminister-Kollegen das Vorhaben vorzustellen. Er bekannte sich zu einer geordneten Migrationspolitik. Auch er betonte die „zweite Chance“ für die Betroffenen: Diese könnten entweder in ihr Heimatland oder einen anderen Staat weiterreisen. Er sprach außerdem von Möglichkeiten zur Integration in Ruanda.

Gibt es Vorbilder?

Diese Vorbilder gibt es. Ruanda selbst hatte bereits ein fertiges Abkommen mit Großbritannien. Migranten, die ohne Papiere über den Ärmelkanal ins Land kamen, sollten noch vor einer Asylentscheidung nach Ruanda abgeschoben werden. Dieses Vorhaben scheiterte am britischen Obersten Gericht.

Australien schob bereits ab 2013 alle Menschen ab, die als Bootsflüchtlinge einreisen wollten. Diese wurden in Papua-Neuguinea und dem Inselstaat Nauru interniert. Aktuell ist noch das Lager in Nauru in Betrieb.

Italien startete 2024 ein Migrationsprojekt mit Albanien. Wegen rechtlicher Auseinandersetzungen und wiederholter Gerichtsentscheidungen konnte dieses Konzept jedoch nicht wie vorgesehen umgesetzt werden.

Wo liegen die Bedenken gegen die Pläne?

Manfred Nowak, Völkerrechtsexperte und früher Sonderbeauftragter der UNO für Menschenrechte, glaubt nicht an eine erfolgreiche Umsetzung. „Ich kenne keinen Fall, wo das wirklich gut funktioniert hat“, sagte er zur APA.

Kritisch sieht Nowak auch die Zusammenarbeit mit Ruanda: „Insgesamt finde ich diese Lösung als sehr teures Outsourcing unserer Verantwortung an einen Staat, der sich in eine Diktatur verwandelt hat und wo Menschenrechte schwer verletzt werden.“ Er sieht ein großes Risiko, dass Menschen dort misshandelt werden könnten.

Nowak sieht auch hohe rechtliche Hürden für eine Abschiebung. Sowohl der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) als auch der österreichische Verfassungsgerichtshof seien „relativ streng mit dem Refoulement-Verbot“. Sollte die Risikoeinschätzung dahin gehen, dass bei Abschiebung Hinrichtung oder Folter drohen, hätten beide Gerichte keinen Spielraum.