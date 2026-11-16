Alle mit sattem Plus
Rekordjagd bei Saisonkarten: So lief der Vorverkauf bei Freizeitticket, Regio Card und Snow Card
Das Freizeitticket bleibt mit einem Plus von zehn Prozent Spitzenreiter unter den Verbundkarten.
© Patrick Steiner
Ob Sommer am Berg oder Winter auf der Piste: Die TirolerInnen und Tiroler investieren weiterhin kräftig in ihre Freizeit. Freizeitticket Tirol, Regio Card und Snow Card Tirol haben im diesjährigen Vorverkauf allesamt zugelegt. Am stärksten fällt das Plus bei der Regio Card aus.
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