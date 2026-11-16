Arbeitsunfall im Zillertal
Unfall an Talstation in Tux: Daumen eines 38-Jährigen fast vollständig abgetrennt
Montagfrüh war ein 38-Jähriger an der Talstation der Rastkogelbahn in Tux mit Schalungsarbeiten beschäftigt. Der Mann wollte dabei einen Schwerlastriegel versetzen. Dabei löste sich der Riegel. Der linke Daumen des Arbeiters wurde dabei fast vollständig abgetrennt.
Die Rettung versorgte den Österreicher vor Ort, anschließend wurde der Schwerverletzte mit dem Hubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. (TT.com)