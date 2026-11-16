66-Jähriger bei Verkehrsunfall in Ramsau im Zillertal verletzt

Ein 79-Jähriger fuhr am Montagnachmittag von einem Parkplatz auf die B169 in Ramsau im Zillertal ein. Dabei kollidierte sein Auto mit dem Fahrzeug eines 66-Jährigen.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Zillertalstraße (B169) ist am Montagnachmittag ein 66-jähriger Autofahrer verletzt worden. Der Mann war gegen 15.30 Uhr talauswärts unterwegs. Auf dem Beifahrersitz saß eine gleichaltrige Frau.

Zur selben Zeit fuhr ein 79-Jähriger mit seinem Wagen von einem Parkplatz auf die Bundesstraße ein. Dabei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 66-Jährige erlitt laut Polizei Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung brachte ihn die Rettung ins Bezirkskrankenhaus Schwaz. Seine Beifahrerin und der 79-jährige Autofahrer blieben unverletzt.