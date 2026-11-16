Gams am Kalvarienberg in Scharnitz geschossen: Kopf und Schulterblatt fehlten

Ein Unbekannter hat in Scharnitz eine junge Gams erlegt. Kopf und linkes Schulterblatt nahm der Täter mit, den restlichen Tierkörper ließ er zurück.

Ein Unbekannter hat im Bereich des Kalvarienbergs in Scharnitz eine junge weibliche Gams erlegt. Die Tat ereignete sich laut Polizei zwischen Donnerstag, 12. November, 7 Uhr, und Freitag, 13. November, 7.30 Uhr.

Der Schütze trennte den Kopf des Tieres und das von einem Schuss getroffene linke Schulterblatt ab und nahm beide Teile mit. Den restlichen Tierkörper ließ er zurück.