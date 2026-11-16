Einbruch in unbelegtes Hotel in Lienz: Schmuck und Bargeld aus Tresor gestohlen

Ein Hotel in Lienz ist in der Nacht auf Montag zum Schauplatz eines Einbruchs geworden. Die Täter öffneten mithilfe gefundener Schlüssel einen Tresor.

Unbekannte Täter haben aus einem derzeit unbelegten Hotel in Lienz einen hohen fünfstelligen Eurobetrag sowie Schmuck gestohlen. Sie dürften sich am Sonntagnachmittag in das Gebäude eingeschlichen und dort einschließen lassen haben.

Die Täter gelangten laut Polizei am Sonntag zwischen 14 und 19.30 Uhr in das Hotel. Zwischen 19.30 Uhr und Montagfrüh brachen sie die versperrte Tür zur Rezeption sowie einen Schrank im Büro auf.

Tresor mit Schlüssel geöffnet

In dem Schrank fanden die Unbekannten zwei Tresorschlüssel. Damit öffneten sie einen Tresor im Rezeptionsbereich und entnahmen daraus eine Geldkassette. Diese brachen sie auf und stahlen das darin aufbewahrte Bargeld. Zudem nahmen sie Schmuck mit, dessen Wert derzeit noch nicht bekannt ist.