Falsche Erbschaft: 67-Jährige aus dem Tiroler Unterland verlor fünfstelligen Eurobetrag

Eine 67-jährige Österreicherin ist durch einen angeblichen Erbschaftsfall um einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag betrogen worden. Erst nach einer eindringlichen Warnung ihrer Bank erstattete sie Anzeige.

Anfang Juli 2026 hatte eine unbekannte Frau die 67-jährige Frau aus dem Unterland über eine Social-Media-Plattform kontaktiert. Sie gab vor, alt und schwer krank zu sein und deshalb eine Erbin für ihr Vermögen zu suchen. Die Tirolerin ging auf das Angebot ein.

In der Folge brachten die vermeintliche Französin und ihr angeblicher Anwalt die Österreicherin dazu, mehrmals Geld auf verschiedene französische Bankkonten zu überweisen. Die Zahlungen seien für die Abwicklung des Erbes erforderlich, behaupteten die Unbekannten.