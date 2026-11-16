Ein pensionierter Polizeibeamter hat am Montagnachmittag in einem Einkaufszentrum in Schwaz einen mutmaßlichen Ladendiebstahl beobachtet. Der 62-Jährige folgte den drei Verdächtigen und verständigte die Polizei.

Der Mann hatte gegen 15 Uhr bemerkt, wie die drei Personen Waren aus einem Drogeriemarkt mitnahmen und anschließend das Geschäft verließen. Vor dem Einkaufszentrum hielten Polizisten eine 42-jährige Österreicherin an.

Die beiden weiteren Verdächtigen, zwei Somalier im Alter von 30 und 33 Jahren, warfen das mutmaßliche Diebesgut weg und flüchteten. Doch schon wenig später nahm eine Polizeistreife die Männer fest.