Ein 32-Jähriger und ein 42-jähriger Kollege luden am Montag gegen 17.10 Uhr in Oberperfuss Schaltafeln von der Ladefläche eines Pritschenwagens ab. Als sie die Sicherungsgurte entfernten, rutschte eine der Tafeln weg. Dadurch wurde das Bein des jüngeren Arbeiters gegen die Bordwand gedrückt und eingeklemmt.