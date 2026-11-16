Bei der US-Fluggesellschaft United Airlines hat eine weitreichende technische Störung zu Flugverspätungen geführt. Das Unternehmen bestätigte einen umfassenden Systemausfall. Man arbeite mit Hochdruck daran, die Probleme so schnell wie möglich zu beheben, teilte United auf der Plattform X mit und entschuldigte sich bei den Passagieren.

Nach Angaben des Senders NBC konnten einige Flugzeuge wichtige Daten für den Start nicht empfangen. Dazu zählen unter anderem Angaben zu Gewicht und Gewichtsverteilung der Maschinen. Aufnahmen des Flugfunks zufolge meldeten Piloten demnach entsprechende Probleme. Mehrere Passagiere berichteten, dass ihre Maschinen am Gate oder auf dem Rollfeld festgesessen hätten.

Die Fluggesellschaft teilte mehreren US-Medien mit, dass nur abfliegende Maschinen betroffen seien. Bereits in der Luft befindliche Flugzeuge seien von der Störung nicht beeinträchtigt worden. Wie viele Flüge insgesamt betroffen waren und was die Störung auslöste, war zunächst unklar.