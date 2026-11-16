Die von Russland erbaute Brücke zur Halbinsel Krim ist durch einen ukrainischen Luftangriff teilweise zerstört worden. Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte am Dienstag den Angriff seines Militärs. In den sozialen Netzwerken veröffentlichte er Aufnahmen, die zeigen, dass der Hauptbrückenbogen der Straßenbrücke und ein Teil der Fahrbahn eingestürzt sind. Unterdessen sind russische Raketen erneut in Kiew eingeschlagen. Es gab Schäden an Brücken, Infrastruktur und der U-Bahn.

"Wir (...) erinnern Russland daran, dass der Krieg immer dorthin zurückkehren wird, wo er begonnen hat", schrieb Selenskyj. Die Trümmer auf den Bildern liegen im flachen Wasser und versperren absehbar auch die Durchfahrt für Schiffe zwischen dem Schwarzen Meer und dem Asowschen Meer.

Der Autoverkehr über das Bauwerk wurde laut russischen Angaben eingestellt. Der Bahnverkehr über den parallel verlaufenden Brückenzweig hingegen wurde demnach nach kurzer Pause wieder aufgenommen.

Vizeregierungschef Marat Chusnullin habe Russlands Präsident Wladimir Putin über die Lage an der Brücke informiert, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Nachrichtenagentur TASS zufolge. Die Krim-Brücke werde "noch schöner als vorher" wieder aufgebaut, erklärte Peskow. Das Staatliche Ermittlungskomitee eröffnete ein Verfahren wegen Terrorismus, weil die Konstruktion der Brücke beschädigt sei. Der von Moskau eingesetzte Verwaltungschef der Halbinsel, Sergej Aksjonow, sagte, zwei Menschen seien bei dem Angriff auf die Krim getötet worden.

Die Ukraine hatte die für Russland strategisch wichtige Brücke schon in der Nacht auf Montag attackiert und Aufnahmen zufolge auch beschädigt. Sie gilt als Prestigeprojekt Putins. Parallel zur Straßenbrücke führt eine Eisenbahnbrücke vom russischen Festland auf die ukrainische Halbinsel, die Russland 2014 annektiert hat.

Auch die russische Hauptstadt war wieder Ziel ukrainischer Drohnen. Auf Moskau sind in der Nacht nach Angaben des Bürgermeisters etwa 800 Drohnen abgefeuert worden. Davon seien 321 in unmittelbarer Nähe der Stadt abgeschossen worden, teilte Sergej Sobjanin auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit.

Insgesamt meldete das russische Verteidigungsministerium, mehr als 1.400 ukrainische Drohnen abgefangen zu haben. 1.441 Drohnen seien in mehr als 20 Regionen zerstört worden, teilte das Ministerium im Onlinedienst Telegram mit.

Russische Raketen schlugen erneut in Kiew ein. "Nach vorläufigen Angaben wurden die Nord- und die Südbrücke getroffen", schrieb Bürgermeister Vitali Klitschko bei Telegram. Es gebe auch Schäden an kritischer Infrastruktur. Demnach fielen in mehreren Bezirken Fernheizung und Wasser aus, auch die U-Bahn wurde getroffen.

Angriffe gab es nach Behördenangaben auch auf Ziele in den Großstädten Charkiw, Dnipro und Saporischschja im Osten und Südosten des Landes. Bei einer russischen Attacke auf Hafen- und Industrieanlagen in Mykolajiw in der Südukraine wurden zwei Menschen getötet. Drei weitere Personen seien verletzt worden.