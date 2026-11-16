Russische Raketen sind erneut in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingeschlagen. "Nach vorläufigen Angaben wurden die Nord- und die Südbrücke getroffen", schrieb Bürgermeister Vitali Klitschko bei Telegram. Es gebe auch Schäden an kritischer Infrastruktur. Demnach fielen in mehreren Bezirken Fernheizung und Wasser aus, auch die U-Bahn wurde getroffen. Schäden nach früheren Angriffen führten bereits zu Verkehrsproblemen in der durch den Fluss Dnipro geteilten Stadt.

Russische Raketen wurden nach Behördenangaben auch auf Ziele in den Großstädten Charkiw, Dnipro und Saporischschja im Osten und Südosten des Landes abgefeuert. In Saporischschja war laut Gebietsverwaltung ein Industrieobjekt von Raketenbeschuss betroffen. Ebenso war die Stadt Smila im zentralukrainischen Gebiet Tscherkassy nach Auskunft örtlicher Behörden Ziel des Angriffs. Zu möglichen Opfern gab es zunächst keine Angaben.

Im Gegenzug gab es auf der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim laut dem von Moskau eingesetzten Verwaltungschef, Sergej Aksjonow, neue ukrainische Angriffe auf die Brücke zum russischen Festland. Das Bauwerk wurde demzufolge erneut für den Verkehr gesperrt. Am Montag war die Autobrücke nach ukrainischen Angriffen bereits für mehr als 16 Stunden gesperrt.