Das deutsche Kunstmagazin "Monopol" hat die Österreicherin Florentina Holzinger (40) zur einflussreichsten Künstlerin des Jahres gewählt. Mit ihrer Arbeit für den österreichischen Pavillon habe die Choreografin den meistbeachteten Beitrag auf der Biennale in Venedig geschaffen und ihren Namen mit einem Schlag auf die Agenda der internationalen Kunstwelt gesetzt, schrieb Chefredakteurin Elke Buhr.

In Venedig ließ Holzinger für ihren Beitrag "Seaworld Venice" Teile des österreichischen Pavillons fluten. Ihre Performerinnen fahren dort etwa nackt Jetski oder sitzen in einem Tank, der mit geklärtem Urin gefüllt sein soll.

Sie sei die einflussreichste Performancekünstlerin der Gegenwart und habe große Themen wie den Klimawandel und weibliche Selbstermächtigung getroffen, schrieb "Monopol". Bereits vor zwei Jahren hatte Holzinger das Ranking angeführt, damals nach den Debatten um ihre Operninszenierung "Sancta".