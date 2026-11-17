Die Regierung in Guatemala hat wegen der ausufernden Gewalt von Drogenbanden im Osten des Landes die Armee mobilisiert. Hunderte Soldaten wurden am Montag in den Regionen Zacapa und Izabal stationiert, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Auch gepanzerte Militärfahrzeuge und Hubschrauber waren im Einsatz.

"Wir werden so lange hierbleiben, wie es nötig ist", sagte Innenminister Marco Antonio Villeda in Zacapa. Villeda und Verteidigungsminister Henry Sáenz erklärten, der Einsatz der Armee ziele darauf ab, die Kontrolle über die Regionen zu sichern, illegale Anbauflächen zu vernichten, Drogenbosse festzunehmen und gegen den illegalen Goldabbau vorzugehen, der eine weitere Finanzierungsquelle für kriminelle Gruppen darstellt.

Die Regierung in dem zentralamerikanischen Land hatte am Samstag einen 30-tägigen Ausnahmezustand in den beiden an Honduras grenzenden Regionen verhängt. In Zacapa waren in den vergangenen Wochen bei bewaffneten Angriffen mindestens 17 Menschen getötet worden. Nach Angaben der Behörden wird die Region vom Kartell der Familie Lorenzana kontrolliert, das die USA am Freitag zur "Terrorgruppe" erklärt hatten und das mit dem mexikanischen Sinaloa-Kartell in Verbindung steht.