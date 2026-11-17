Im Vorjahr sind in Österreich 22.591 Kinderwunschbehandlungen bei 12.234 Frauen durchgeführt worden. Das zeigte der Jahresbericht 2025 zur Anwendung medizinisch unterstützter Fortpflanzung der Gesundheit Österreich GmbH (GÖG). 2024 waren es 22.218 Behandlungen. Im Schnitt kam jedes 19. Baby nach einer Kinderwunschbehandlung zur Welt, hieß es am Dienstag in einer Aussendung des Kinderwunschzentrums an der Wien. Demzufolge gab es erstmals mehr als 20.000 IVF-Behandlungen.

Die allermeisten Behandlungen, nämlich 20.432, wurden mittels "klassischer" In-vitro-Fertilisation (IVF) bzw. intrazytoplasmatischer Spermieninjektion (ICSI) durchgeführt. Das waren laut dem Wiener Kinderwunschzentrum um 3,2 Prozent mehr als 2024. Bei einer In-vitro-Fertilisation werden Eizellen entnommen und außerhalb des Körpers mit Samenzellen zusammengeführt. Die befruchteten Eizellen werden dann in die Gebärmutterhöhle transferiert, heißt es in einem Beitrag auf der Website der Medizinischen Universität Wien. Die intrazytoplasmatische Spermieninjektion ist demnach eine Zusatzmaßnahme im Rahmen einer IVF, bei der ein einzelnes Spermium direkt in die Eizelle injiziert wird.

Außerdem wurden im Vorjahr 2.159 Inseminationen durchgeführt. Dabei werden besonders aufbereitete Spermien direkt in die Gebärmutterhöhle übertragen.

Seit 2016 habe die Zahl der IVF-Behandlungen in Österreich um fast ein Drittel (31 Prozent) zugenommen, hieß es in der Aussendung des Kinderwunschzentrums an der Wien weiter. Auch die Zahl der gemeldeten Schwangerschaften stieg: 2025 wurden österreichweit 5.956 Schwangerschaften nach IVF-Behandlungen registriert - um elf Prozent mehr als 2024. 4.138 Kinder kamen laut Kinderwunscheinrichtungen lebend zur Welt, das entspreche einem Plus von sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt wurden 2025 hierzulande 76.067 Kinder geboren. Rund jedes 19. Kind in Österreich kommt demnach nach einer Kinderwunschbehandlung zur Welt. Die Mehrlingsrate lag im Vorjahr bei 3,2 Prozent, 2016 noch bei zwölf Prozent.

Die Altersverteilung der behandelten Frauen blieb konstant, hieß es im Jahresbericht zu Kinderwunschbehandlungen der GÖG. 44,5 Prozent der Frauen waren unter 35 Jahre alt, 37,6 Prozent zwischen 35 und 39 Jahre alt und 17,9 Prozent 40 Jahre und älter.