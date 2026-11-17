Das bevorstehende Urteil des Internationalen Gerichtshofs (IGH) zu den Verbrechen an den Rohingya wird nach Ansicht der myanmarischen Aktivistin Thinzar Shunlei Yi weit über Myanmar hinaus Signalwirkung entfalten. "Wenn die Rohingya keine Gerechtigkeit bekommen, ist das auch ein Signal an andere Minderheiten", sagt die Frauenrechts- und Demokratieaktivistin im Gespräch mit der APA. Das Urteil gilt als wegweisend für künftige Völkermordverfahren vor internationalen Gerichten.

Am 19. November will das höchste Gericht der Vereinten Nationen sein Urteil im ersten vollständig verhandelten Völkermordfall seit mehr als einem Jahrzehnt verkünden. Die von Gambia 2019 im Namen der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) eingebrachte Klage gilt als Präzedenzfall. Erstmals zog damit ein Staat vor den IGH, ohne selbst von den mutmaßlichen Verbrechen betroffen zu sein.

Myanmar wird vorgeworfen, bei einer Militäroffensive im westlichen Teilstaat Rakhine 2017 Völkermord an den Rohingya begangen zu haben. Dabei flohen Hunderttausende Rohingya ins benachbarte Bangladesch. Flüchtlinge berichteten von Tötungen, Massenvergewaltigungen und Brandstiftungen. Eine UNO-Untersuchungskommission sprach in einem Bericht von 2018 von "völkermörderischen Handlungen". Die myanmarische Führung weist die Vorwürfe jedoch bis heute als "unbegründet" zurück und stellte die Militäreinsätze vor dem IGH als legitime Anti-Terror-Maßnahmen gegen militante Gruppen dar.

Die Folgen prägen die Region bis heute: Rund 1,1 Millionen Rohingya leben laut UNO-Angaben in Cox's Bazar in Bangladesch, dem größten Flüchtlingslager der Welt.

Yi hofft auf eine Entscheidung, die festhält, dass an den Rohingya ein Genozid begangen wurde. Das Verfahren sei ein historischer Test für die internationale Rechenschaftspflicht, sagt die Aktivistin, die zuletzt vor dem UNO-Menschenrechtsrat in Genf sprach und mehrfach für ihr Engagement ausgezeichnet wurde. "Die Leiden waren zu groß." Sollte das Gericht keinen klaren Schuldspruch fällen, könnte dies aus Sicht Yis auch anderen Minderheiten signalisieren, dass schwerste Verbrechen ungeahndet bleiben. "Wenn die Rohingya für ein derart schweres Verbrechen keine Gerechtigkeit bekommen, was bedeutet das dann für andere Minderheiten?", fragt sie.

Zugleich sei das Verfahren innerhalb Myanmars nicht unumstritten. Anders als Strafverfahren vor dem Internationalen Strafgerichtshof richtet sich die Klage nicht gegen einzelne Täter, sondern gegen den Staat Myanmar. Manche Menschen sorgten sich deshalb über mögliche Auswirkungen eines Urteils auf das gesamte Land, erklärt Yi. "Es gibt Spekulationen und Sorgen, dass sich ein Urteil gegen Myanmar als Ganzes richten könnte und nicht nur gegen jene, die den Genozid angeordnet haben."

Beobachter erwarten vom Urteil gegenüber Myanmar Auswirkungen auf künftige Verfahren nach der UNO-Völkermordkonvention, darunter auch auf die von Südafrika gegen Israel eingebrachte Klage wegen des Gazakriegs. Das Gericht dürfte dabei wichtige Leitlinien dazu formulieren, wie der Nachweis eines Völkermords zu führen ist, welche Handlungen als völkermörderisch einzustufen sind und welche rechtlichen Folgen sich für die verantwortlichen Staaten ergeben.

Für Yi steht allerdings fest, dass selbst ein historisches Urteil die Krise in Myanmar nicht beenden wird. Mehr als fünf Jahre nach dem Militärputsch - bei dem die Armee die gewählte Zivilregierung um Aung San Suu Kyi entmachtete - befindet sich das südostasiatische Land weiterhin in einem blutigen Konflikt. Widerstandsgruppen kontrollieren Teile des Landes, während die Streitkräfte regelmäßig Luftangriffe auf mutmaßliche Rebellengebiete fliegen. Millionen Menschen sind auf der Flucht.

Trotz der anhaltenden Gewalt sieht Yi keine Anzeichen dafür, dass der Widerstand gegen die Militärführung nachlässt. "Die Menschen in Myanmar kapitulieren nicht", sagt sie. Hoffnung werde nicht von außen kommen, vielmehr würden die Menschen selbst neue Hoffnung schaffen. "Wir warten nicht auf Hoffnung. Wir schaffen sie selbst."

Inspiration findet die Aktivistin unter anderem im ukrainischen Widerstand. "Die Ukraine hat gezeigt, dass man sich auch einem viel stärkeren Gegner entgegenstellen kann", sagt sie. Die Menschen hätten dort gezeigt, dass Größe und militärische Stärke allein nicht über den Ausgang eines Konflikts entscheiden.

Anders als die Ukraine könne Myanmar jedoch kaum auf umfassende Unterstützung seiner Nachbarn zählen. "Wir haben keine Nachbarn, die die Demokratiebewegung unterstützen", sagt Yi. Viele Staaten der Region seien vielmehr daran interessiert, bestehende Machtstrukturen zu erhalten. Dennoch werde der Widerstand fortgesetzt. "Wir unterwerfen uns dem Tyrannen im Klassenzimmer nicht", sagt sie.

Frauen und junge Menschen spielen nach Ansicht Yis eine zentrale Rolle im Widerstand gegen die Junta. Mit ihrer Organisation "Sisters2Sisters" setzt sich Yi für Frauenrechte, Geschlechtergerechtigkeit und die Unterstützung von LGBTQ-Personen ein. Die Aktivistin wirft der Junta vor, Frauen gezielt ins Visier zu nehmen. Sie berichtet von sexueller Gewalt, Vergewaltigungen, Einschüchterungen und Online-Hasskampagnen gegen Aktivistinnen. Besonders junge Frauen würden häufig Opfer gezielter Angriffe und Diffamierungen.

Frauen und Mädchen litten zudem oft unter den unmittelbaren Folgen des Krieges. In Vertriebenenlagern fehle es häufig an medizinischer Versorgung und grundlegender Hygiene. Selbst Menstruations- und andere Hygieneprodukte würden an Kontrollpunkten mitunter unter dem Vorwand beschlagnahmt, sie könnten den Rebellen bei der Ersten Hilfe dienen, sagt Yi. "Das ist ein Angriff auf den weiblichen Körper", kritisiert die Aktivistin.

Frauen seien für die Militärführung auch deshalb eine Bedrohung, weil sie zunehmend Führungsrollen in Gesellschaft und Widerstandsbewegung einnähmen, sagt Yi. "Sie wissen, welches Potenzial Frauen haben." Als Beispiel nennt sie die 1991 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnete Aung San Suu Kyi, deren anhaltende Popularität trotz jahrelanger Repression - einschließlich ihrer Inhaftierung seit dem Putsch 2021 - die Junta bis heute herausfordere. Zugleich verweist Yi auf systematische Onlinekampagnen gegen Frauenrechtsaktivistinnen sowie auf Fälle von Doxxing, bei denen persönliche Daten veröffentlicht werden. Oft folgten darauf binnen kurzer Zeit reale Übergriffe.

Yi, die sich seit mehr als einem Jahrzehnt für Demokratie und Menschenrechte in Myanmar einsetzt, sagt, die Ungerechtigkeit gegen andere habe sie dazu bewegt, sich einzumischen. "Ich wurde Aktivistin, weil ich die Ungerechtigkeit gegen andere gesehen habe. "Heute lebt sie im thailändischen Exil, nachdem ihr die Flucht durch den Dschungel gelungen war. Gegen sie liege ein Haftbefehl der Junta vor, erzählt sie. Eine Rückkehr nach Myanmar komme deshalb nicht infrage.

Neben Verhaftung fürchte sie auch Repressalien gegen Angehörige. Jede öffentliche Wortmeldung sei mit persönlichem Risiko verbunden, sagt die ehemalige Fernsehmoderatorin. "Jedes Mal, wenn ich mit Medien spreche, weiß ich, welches Risiko ich eingehe." Dennoch hält sie an ihrer Arbeit fest. Schweigen sei keine Option, solange Menschen in Myanmar weiterhin Gewalt und Repression ausgesetzt seien.

Viele Menschen hätten ihr Zuhause verloren, sagt Yi. Das IGH-Urteil werde den Krieg nicht beenden und die Vertriebenen nicht über Nacht nach Hause bringen. Zugleich zeige gerade das Rohingya-Verfahren, wie langsam internationale Gerechtigkeit oft arbeite. Obwohl der Fall weltweit Aufmerksamkeit erregt habe und zu den schwersten Verbrechen der vergangenen Jahre zähle, habe es sieben Jahre bis zu einem Urteil gedauert. "Das Rad der Gerechtigkeit muss sich schneller drehen", fordert Yi.

Eine wirkliche Zukunft für Myanmar könne es jedoch nur geben, wenn die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen würden. "Die einzige nachhaltige Lösung ist Gerechtigkeit", sagt sie. Nur so könnten die Menschen eines Tages in ihre Heimat zurückkehren, ohne befürchten zu müssen, dass sich die Verbrechen wiederholen.