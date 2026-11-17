Wien ist bei der Luftqualität nicht im europäischen Spitzenfeld. In einer aktuellen Studie zur Luftqualität in 40 europäischen Großstädten belegte die österreichische Hauptstadt den neunten Rang, "der Abstand zum Spitzentrio Kopenhagen, Stockholm und Helsinki ist groß", informiert die Mobilitätsorganisation VCÖ am Dienstag. Die Studie wurde von Transport & Environment, der europäischen Dachorganisation des VCÖ, durchgeführt.

"Um die ab dem Jahr 2030 geltenden Luftschadstoff-Grenzwerte einzuhalten, muss Wien die Dauerbelastung durch Stickstoffdioxid und Feinstaub deutlich verringern", hieß es seitens des VCÖ. Die Verkehrsabgase seien zu verringern, indem der Anteil der Mobilität mit Öffis, zu Fuß und mit dem Rad erhöht und der Anteil der Verbrenner-Kfz reduziert wird. Zudem müsste beim Autopendelverkehr nach Wien der Anteil des Öffentlichen Verkehrs und von Fahrgemeinschaften erhöht werden.

"Luft ist unser wichtigstes Lebensmittel. Je mehr Schadstoffe bei Auspuffen oder Schornsteinen rauskommen, umso mehr gelangen in unsere Lungen. Damit steigt das Risiko für Lungenschäden und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Umso wichtiger sind verstärkte Maßnahmen für eine saubere Luft. Der Verkehr kann und muss dabei einen stärkeren Beitrag leisten", stellte VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk fest.