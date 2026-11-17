Es ist sehr schwierig, Opfer, die das international agierende, gewalttätige Netzwerk "The COM" an der "Angel hat", so früh zu erkennen, dass der Schaden sich für diese einigermaßen in Grenzen hält. Laut Paul Plener, Vorstand der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie der MedUni Wien, liegt dies zunächst darin, dass die Betroffenen diesen Bereich gegenüber Angehörigen, Bezugspersonen und sogar Therapeutinnen und Therapeuten aussparen. Sie werden erpresst oder schämen sich.

"Wir bekommen das wenig mit, weil auch vor uns diese Dinge geheim gehalten werden", sagte Plener im Gespräch mit der APA. Seit gut einem Jahr denken er und seine Kolleginnen sowie Kollegen die Machenschaften der Täter in diesem Netzwerk beim Umgang mit Patientinnen und Patienten mit. "The COM"-Täter machen sich an Kinder und Jugendliche auf allen möglichen Kommunikationsplattformen - zum Beispiel über den Chat des Onlinespiels "Minecraft" oder den Roblox-Chat - heran. Haben sie die designierten Opfer so weit, dass sie ihnen vertrauen, leiten sie sie auf andere Kanäle um, wo die eigentlichen Straftaten verübt werden. Die Kinder werden oft verleitet, Geheimnisse von sich preiszugeben oder Fotos mit sexuellem Kontext auf die Plattform zu stellen, um sie dann damit zu erpressen und zur Begehung von Straftaten zu verleiten oder sie in den Suizid zu treiben.

Der Leidensdruck der Opfer sei auch deshalb so hoch, weil "praktisch immer Erpressung dahinter" steht, erläuterte Plener. Die Fälle werden meist erst dann erkannt, wenn die Verhaltensauffälligkeiten praktisch unübersehbar sind, wie zum Beispiel bei Selbstverletzungen oder gar Suizidversuchen.

Die von den Tätern angewandten Taktiken sind für Plener nichts Neues. "Sie nutzen im Prinzip klassische Groomingstrategien", betonte der Kinder- und Jugendpsychiater. Dies gebe es schon sehr lange, früher eben analog. Der Unterschied zu früher ist sicher, dass eine größere Zahl an Opfern in kurzer Zeit kontaktiert werden kann und die Verfügbarkeit der Betroffenen rund um die Uhr. Das Muster blieb immer das gleiche: Das beginnt mit dem Erschleichen von Vertrauen. Täter versuchen in weiterer Folge, ihre Opfer zu isolieren. Danach wollen sie die Betroffenen demütigen bzw. erpressen, indem zum Beispiel mit der Veröffentlichung von Nacktfotos gedroht wird, die ihnen die Opfer geschickt haben, um sie dann zur Ausführung des von den Tätern Gewünschten zu bringen. Die Kriminellen seien "gut darin, Kontakte zu knüpfen und vulnerable Menschen ausfindig zu machen".

Laut Plener wird es sehr auffällig, wenn Kinder und Jugendliche Mühe haben, die Alltagsfunktionalität - zum Beispiel den Gang in die Schule, den Erfolg dort oder den Kontakt zu Freundinnen und Freunden - aufrechtzuerhalten. Auch empfahl er Eltern, sich für den Mediengebrauch ihrer Kinder zu interessieren, was sie sich dabei ansehen und wie lange sie im Netz sind bzw. zu welchen Gelegenheiten sie ihren Medienkonsum unterbrechen oder eben nicht.