Er bewunderte El Greco, verehrte Velázquez und ließ sich von Picasso zu einem seiner bedeutendsten Gedichtzyklen inspirieren. Der österreichische Dichter Rainer Maria Rilke (1875-1926) war zeitlebens fasziniert von der spanischen Malerei. Anlässlich seines 100. Todestages widmet ihm das Madrider Prado-Museum nun eine Ausstellung, die den engen Dialog zwischen Literatur und bildender Kunst beleuchtet.

Bis zum 7. März 2027 zeichnet die Schau unter dem Titel "Rainer Maria Rilke und die spanische Kunst" mit 183 Gemälden, Zeichnungen, Fotografien, Briefen, persönlichen Dokumenten und natürlich Originalmanuskripten Rilkes nach, wie Spanien und die spanische Kunst zu einer wichtigen Inspirationsquelle für sein dichterisches Werk wurden.

Rilke war kaum 20 Jahre alt, als er begann, sich für spanische Künstler wie Diego de Velázquez zu begeistern. Es war das Jahr 1895, als er ein von dem Maler inspiriertes Sonett verfasste. Eine ähnliche Leidenschaft weckte Murillo in ihm, dem er ein Psychodrama widmete. Über Jahre hinweg besuchte er Kultureinrichtungen in Prag, Wien, München, Berlin und Paris, in denen Werke spanischer Meister ausgestellt waren.

Im Mittelpunkt der Ausstellung steht Rilkes Spanien-Reise zwischen November 1912 und Februar 1913. Damals besuchte der Dichter Toledo, Córdoba, Sevilla, Ronda und Madrid. Besonders die Begegnung mit El Grecos Malerei hinterließ einen nachhaltigen Eindruck. Bereits 1908 hatte Rilke in Paris dessen Gemälde "Ansicht von Toledo" gesehen. Vier Jahre später führte ihn seine Faszination in den Prado und natürlich in El Grecos Heimatstadt Toledo, wo er sich mehrere Wochen aufhielt und die Werke des griechisch-spanischen Meisters in Kirchen und Museen studierte.

Auch Francisco de Goya und Diego Velázquez beschäftigten den Dichter insbesondere. Während seines Aufenthalts in Madrid besuchte Rilke laut der Kuratoren fast täglich den Prado, um ihre Werke zu sehen. Seine Eindrücke fasste er später in einem viel zitierten Satz zusammen: "Ich sah die Grecos im Prado mit Leidenschaft, die Goyas mit Bewunderung und die Velázquez mit der gebührenden Höflichkeit."

Große Bewunderung zeigte Rilke auch für Pablo Picassos Gemälde "Die Gauklerfamilie" aus dem Jahr 1905. Rilke hatte das Werk im Münchner Appartement der Kunstsammlerin Hertha Koenig gesehen. Die Auseinandersetzung mit den dargestellten Figuren wurde zu einem wichtigen Impuls für seine fünfte "Duineser Elegie". Auch El Grecos "Unbefleckte Empfängnis" aus Toledo fand ihren Niederschlag in Rilkes Gedicht "Mariä Aufnahme in den Himmel".

Der Prado widmet sich aber auch intensiv der Beziehung des österreichischen Dichters zum baskischen Maler Ignacio Zuloaga, mit dem Rilke zwischen 1902 und 1906 einen engen Briefkontakt unterhielt. Wie bei Pablo Picasso und der spanischen Malerin María Blanchard war Rilke von seiner modernen Bildsprache fasziniert.

"Bei Rilke beobachten wir einen ständigen Dialog zwischen seiner Schriftstellerei und den alten wie modernen Kunstwerken", erklärte Kurator Javier Arnaldo bei der Präsentation. Der Dichter habe die Malerei nicht wie ein Kunsthistoriker betrachtet, sondern vielmehr versucht, in den Bildern etwas über den Menschen und dessen Existenz zu entdecken. Frühe Ausgaben von wichtigen Werken wie "Neuen Gedichte", "Das Marien-Leben" und die "Duineser Elegien" zeigen in der Ausstellung, wie sich die Begegnung mit der spanischen Malerei in Rilkes literarischer Sprache niederschlug.