Ein Großbrand auf einem Bauernhof in Obsteig hat in der Nacht auf Dienstag rund 180 Einsatzkräfte gefordert. Polizisten und Ersthelferinnen retteten zwei Bewohner sowie sämtliche Tiere aus dem Stall. Vier Personen kamen ins Krankenhaus. Um kurz vor 8 Uhr konnte „Brand aus“ gegeben werden. Die Brandursache ist noch unklar.