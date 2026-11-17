Auf der Inntalautobahn in Innsbruck wurde am Montagabend ein Wagen mit 194 km/h gemessen. Dem 18-jährigen Lenker nahm die Polizei den Probeführerschein ab.

Weit schneller als die Polizei erlaubt: Mit 194 km/h ist ein 18-jähriger Autofahrer am späten Montagabend durch den Amraser Tunnel in Innsbruck gefahren. Die Polizei konnte den Raser rasch aus dem Verkehr ziehen. Ihm wurde der Probeführerschein an Ort und Stelle abgenommen. Auch sein Wagen wurde vorläufig beschlagnahmt.

Eine Polizeistreife führte am späten Abend Geschwindigkeitskontrollen auf der Inntalautobahn (A12) im Bereich des Amraser Tunnels durch. Kurz nach 23.30 Uhr wurde dabei ein Wagen mit österreichischem Kennzeichen geblitzt, der in Richtung Osten fuhr. Die Beamten hielten das Fahrzeug kurze Zeit später an.