Bei der Flucht vor einer Verkehrskontrolle in Bayern ist ein 32-Jähriger mit zwei Autos zusammengestoßen und hat ein 13 Jahre altes Mädchen tödlich erfasst. Die Teenagerin wurde im Ort Sailauf bei Aschaffenburg von einem Gehweg in eine angrenzende Hecke geschleudert und wurde dort von der Feuerwehr erst während der laufenden Unfallaufnahme entdeckt. Für sie kam jede Hilfe zu spät, wie die Polizei mitteilte.

Die Beamten bemerkten den Wagen des 32-Jährigen am Montagabend, weil dessen Kennzeichen zur Fahndung ausgeschrieben war. Als sie den Fahrer kontrollieren wollten, habe dieser Gas gegeben und sei geflohen. Er habe „sämtliche Anhalteversuche der Streife missachtet“, so die Polizei.

Verdächtige polizeibekannt

In Sailauf überholte er ein anderes Auto von rechts, fuhr über den Gehweg und stieß mit dem Auto zusammen, bevor er schließlich gegen einen vorausfahrenden Wagen stieß. In jenem Auto war eine Familie unterwegs – die Mutter und ihr sechsjähriges Kind wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und vor Ort versorgt, wie die Polizei weiter mitteilte.

Die 13-Jährige erfasste der flüchtige Autofahrer den bisherigen Erkenntnissen zufolge, als er mit seinem Wagen über den Gehweg zu fliehen versuchte. Der Fahrer und sein 34-jähriger Beifahrer wurden beide vorläufig festgenommen. Sie wurden verletzt und werden im Krankenhaus behandelt.