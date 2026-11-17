Dienstagfrüh kam es in Prag zu einem Zusammenstoß von zwei Personenzügen. Nicht weit vom Hauptbahnhof entfernt sind die Züge gegen 7 Uhr mit niedriger Geschwindigkeit kollidiert. Beim Unfall wurden dutzende Menschen verletzt. Darunter gab es auch mehrere Schwerverletzte, wie der Sprecher der Rettungskräfte der Agentur CTK berichtet.