Ursache unklar
Zahlreiche Verletzte nach Kollision zweier Personenzüge in Prag
Dienstagfrüh kam es in Prag zu einem Zusammenstoß von zwei Personenzügen. Nicht weit vom Hauptbahnhof entfernt sind die Züge gegen 7 Uhr mit niedriger Geschwindigkeit kollidiert. Beim Unfall wurden dutzende Menschen verletzt. Darunter gab es auch mehrere Schwerverletzte, wie der Sprecher der Rettungskräfte der Agentur CTK berichtet.
Der Zugverkehr im Unfallbereich wurde eingestellt. Fernverkehrszüge wurden umgeleitet. Die Aufräumarbeiten dürften mehrere Stunden dauern. Die Ursache des Unglücks ist noch ungeklärt. (TT.com, APA)