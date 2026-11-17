Das Spezialgeschäft für Haushalt, Bad und Schlafen im Herzen Innsbrucks präsentiert die neuesten Produkte.

Die Firma Putzenbacher wurde 1833 als Fachgeschäft für Hausrat, Haushalt, Schaumstoff, Küche, Bad und gesunden Schlafkomfort gegründet und ist damit eines der ältesten Geschäfte in Tirol. Auf dieser langen Tradition bauen Thomas Klausner und Klaus Razenberger weiter auf. Das Duo hat das Spezialgeschäft seit 2004 kontinuierlich weiterentwickelt.

Riess Kelomat GmbH ist ein Familienunternehmen in zehnter Generation und produziert seit über 100 Jahren im niederösterreichischen Mostviertel Emaille Produkte unter der Marke RIESS. Die RIESS Produkte werden regional und in Handarbeit mit Strom aus erneuerbarer Energie gefertigt. Die Marke RIESS steht für bunte Produkte für Küche, Haushalt und Wohnen sowie für energiesparendes und gesundes Kochen, Backen, Servieren und Aufbewahren. Das Sortiment von RIESS besticht durch eine große Vielfalt an Formen, Designs und Dekoren.

Kelomat Alfa Schnellkochtopf: Sicheres Kochen unter Dampf bewahrt den Geschmack und die Nährstoffe – ohne lange Garzeiten. © Kelomat

RIESS Emaillepfannen sind die Alternative für alle, die auf klassische Antihaftbeschichtungen verzichten möchten. Der Eisenkern sorgt für eine hervorragende Wärmeleitung und -speicherung, während die porenlose, geschmacksneutrale Glasoberfläche den natürlichen Geschmack der Zutaten und Speisen bewahrt. Mit Emaille gelingt das Kochen und Braten ganz nach Geschmack wie zu Omas Zeiten.

RIESS Emaillepfannen sind für alle Herdarten geeignet. Der ergonomisch geformte, bis 150 °C hitzebeständige Kunststoffgriff liegt angenehm in der Hand, während der rostfreie, besonders langlebige Schüttrand ein komfortables Ausgießen ermöglicht. Die kratz- und schnittfeste Emailleoberfläche erlaubt sogar das direkte Schneiden und Servieren in der Pfanne.

Wenn es in der Küche schnell gehen soll und praktische Küchenhelfer den Alltag erleichtern, kommt KELOMAT ins Spiel. Die österreichische Traditionsmarke steht für zeitsparende Kochlösungen und durchdachte Küchenhelfer. Unter diesem Namen KELOMAT wurde bereits 1948 in Oberösterreich ein Schnellkochtopf auf den Markt gebracht. Ein Schnellkochtopf arbeitet mit Dampf, jedoch unter Druck: Der Topf wird mit einem Drehverschluss und verriegeltem Deckel luftdicht verschlossen, sodass kein Dampf entweichen kann. Dadurch steigt die Temperatur über 100 °C und die Speisen garen deutlich schneller. Im Unterschied zum Dampfgaren mit Emaille, das schonend bei niedrigerem Druck und Fokus auf Nährstofferhalt arbeitet, steht beim Schnellkochtopf die Zeitersparnis und effiziente Zubereitung im Vordergrund. Die Marke KELOMAT steht heute zudem für modernes, zeitsparendes Kochen, mit einem hochwertigen Komplettangebot für die Küche: Kochsets, Pfannen und Bräter aus Edelstahl, Standard- und Spezialpfannen mit modernsten Antihaft-Versiegelungen, Schnellkochtöpfen, sowie einer Vielzahl von Küchenhelfern, Messern und Backutensilien.

Kontakt und Infos Putzenbacher Anichstraße 14, 6020 Innsbruck Tel. 05 12/58 39 55 Fax: 05 12/58 39 55 - 2 j.putzenbacher@aon.at www.putzenbacher.at Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 9 bis 18 Uhr Samstag: 9 bis 12.30 Uhr

Besser schlafen dank Fachberatung von Klaus Razenberger, Anna Maria Fritz und Thomas Klausner (v. l.). © Putzenbacher

Spezialist für gesunden Schlaf

Erholsamer Schlaf ist die Grundlage für gute Gesundheit. Die Firma Putzenbacher ist der Spezialist in Sachen Matratzen, Lattenroste, Schlafsysteme, Bettdecken und Gesundheitskissen in Innsbruck. Im Schlafstudio im ersten Stock bietet das Traditionsunternehmen Qualitätsmarken wie Relax Naturbetten und Optimo an.

Die Beratung steht bei Putzen­bacher an erster Stelle. Schließlich gibt es beim Kauf einer Matratze oder eines Lattenrostes einiges zu beachten. Zudem sind Lieferung und Entsorgung tirolweit gratis.