Die Brücke von Kertsch, über die Russland die besetzte Halbinsel Krim versorgt, soll teilweise eingestürzt sein.

Kiew – Die Ukraine hat am Dienstagmorgen eine kleine Sensation gemeldet. Demnach sei die Brücke von Kertsch in der Nacht von einer Rakete getroffen worden. Aufnahmen, die auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verbreitete, sollen zeigen, dass eine der gut 200 Meter langen Bogenkonstruktionen aus Stahl eingestürzt ist. Dadurch soll die Straßenverbindung unterbrochen sein. Die parallel verlaufende Eisenbahnverbindung soll beschädigt sein.

Diese Aufnahme eines ukrainischen Sicherheitsdienstes soll die Zerstörung einer der beiden Stahlkonstruktionen zeigen. © AFP/Ukrainischer Geheimdienst

Sollten die Berichte zutreffen, wäre dies für die Ukraine ein symbolischer und ein strategischer Erfolg. Kremlchef Wladimir Putin hatte die insgesamt 19 Kilometer lange Verbindung über die Straße von Kertsch nach der völkerrechtswidrigen Besetzung der Krim bauen lassen. Die Halbinsel hatte zu diesem Zeitpunkt keine Landverbindung mit russisch kontrolliertem Gebiet. Putin selbst weihte die Straßenbrücke 2018 und die Eisenbahnbrücke 2019 ein, also noch vor der großangelegten Invasion.

Versorgungsroute für die Krim blockiert

Auch nach der Eroberung einer Landverbindung ab 2022 blieb die Brücke eine wichtige Versorgungsroute für die Halbinsel und für den militärischen Nachschub. Sie liegt weiter von ukrainisch kontrolliertem Gebiet entfernt als die Landverbindung. Transporte können deshalb weniger leicht von ukrainischen Drohnen angegriffen werden.

Die Ukraine hat die Brücke immer wieder angegriffen und damit eine zumindest teilweise Sperrung erzwungen. Die Beschädigung in der Nacht auf Dienstag soll die bisher folgenschwerste sein. Ukrainischen Angaben zufolge könne die Bogenkonstruktion nicht so einfach ersetzt werden. Die ins Meer gestürzten Teile sollen außerdem den Schiffsverkehr durch die Straße von Kertsch blockieren. Die russische Seite bestätigte einen Angriff sowie die Sperre der Straßenverbindung.

Russischer Angriff auf Schutzbunker

Russland greift laufend die ukrainische Infrastruktur an. In der Nacht auf Dienstag sollen u. a. zwei Brücken und eine U-Bahn-Linie in der Hauptstadt Kiew getroffen worden sein. Ein besonders schwerer Luftangriff traf Anfang November einen Schutzbunker unter einer Schule in dem frontnahen Ort Komyschuwacha. Allein dort sollen mehr als 70 Zivilisten umgekommen sein, die vor russischen Gleitbomben geflüchtet waren.