Die Bigband „Jazz We Can“ stimmt im Dezember 2026 auf die bevorstehenden Feiertage ein. Mit einem „Christmas Special“ präsentiert das Ensemble in Tristach ein weihnachtliches Programm im Unplugged-Gewand.

Tristach - Im Advent präsentiert sich die Band von einer etwas anderen Seite: Mit viel Jazz, groovige Rhythmen und weihnachtlichen Klassikern in neuen Arrangements tritt sie am Sonntag, den 13. Dezember, um 18 Uhr in der Dorfstube Tristach auf. Für zusätzliche Highlights sorgen die beiden Vocalsolisten Johanna Risslegger und Florian Mattersberger. Als musikalischer Leiter steht Michael Taschler am Dirigentenpult.