Die Rückkehr von „Wetten, dass..?“ mit Bill und Tom Kaulitz sorgt schon Wochen vor der Ausstrahlung für einen enormen Hype. Angeblich verzeichnet das ZDF einen Rekordansturm auf die begehrten Tickets. Zudem werden erste Details zum Programm und zu den prominenten Gästen bekannt.

Noch bevor die erste Wette präsentiert wurde, ist klar: Die einmalige Neuauflage von „Wetten, dass..?“ mit Bill und Tom Kaulitz gehört zu den meistdiskutierten TV-Ereignissen des Jahres. Wie das Magazin Bunte berichtet, gingen für die Show am 5. Dezember in Halle an der Saale rund 288.000 Kartenanfragen ein. Insgesamt stehen allerdings nur etwa 2600 Plätze in der Messehalle zur Verfügung.

Tom und Bill Kaulitz (r.) führen durch die Neuauflage von „Wetten, dass..?“. Das Zwillingsduo übernimmt erstmals die Moderation der Kultshow. © IMAGO/Christoph Hardt

Damit übertrifft das Interesse sogar die letzte Ausgabe mit Thomas Gottschalk deutlich. Für seine Abschiedssendung im November 2023 sollen rund 65.000 Ticketanfragen eingegangen sein.

Herbert Grönemeyer soll zu den Gästen zählen

Wie Bunte weiter berichtet, wird auch Musiklegende Herbert Grönemeyer Teil der Sendung sein. Für den Sänger wäre es bereits der 15. Auftritt bei „Wetten, dass..?“, sei es als musikalischer Gast oder als Wettpate. Nur Peter Maffay war bislang noch häufiger in der Show vertreten.

Herbert Grönemeyer zählt zu den Stammgästen von „Wetten, dass..?“. Auf der Couch von Thomas Gottschalk nahm der Sänger bereits zahlreiche Male Platz, der aktuelle Auftritt wäre sein 15. insgesamt. © IMAGO/Frederic Kern

Für Grönemeyer kommt der Fernsehauftritt zu einem günstigen Zeitpunkt: 2027 geht der Musiker auf große Open-Air-Tour durch Deutschland und dürfte die Reichweite der Sendung nutzen, um auf die Konzerte aufmerksam zu machen.

Hazel Brugger wieder bei der Außenwette im Einsatz

Bereits offiziell bestätigt ist die Rückkehr von Hazel Brugger. Die Schweizer Comedienne übernimmt erneut die Moderation der Außenwette, nachdem sie diese Rolle bereits bei der bislang letzten „Wetten, dass..?“-Ausgabe innehatte.

Hazel Brugger übernimmt erneut die Moderation der Außenwette und soll mit ihrem trockenen Humor für zusätzliche Unterhaltung sorgen. © IMAGO/Christoph Hardt

Mit ihrem trockenen Humor soll sie auch dieses Mal die Zuschauer außerhalb der Showhalle begleiten. Für die Live-Sendung bedeutet das eine bewährte Aufgabenteilung: Während Bill und Tom Kaulitz durch den Abend führen, berichtet Brugger von der Außenwette.

Countdown-Show stimmt auf den Fernsehabend ein

Schon vor Beginn der eigentlichen Sendung wird das Publikum wieder mit einer Countdown-Show auf den Abend eingestimmt. Diese wird laut den bisher bekannten Informationen von Janin Ullmann und Marvin Fischer moderiert.