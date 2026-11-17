Nach 13 Jahren Wartezeit erscheint am 19. November „GTA 6“. Der Hype um das Videospiel ist so groß, dass manche Unternehmen ihren Mitarbeitern sogar bezahlte freie Tage spendieren. Ein Medienexperte erklärt, warum „GTA 6“ für viele mehr als ein Videospiel ist.

Der Erfolg der Videospielreihe „Grand Theft Auto“ ist aus Sicht des Medienökonomen Jörg Müller-Lietzkow mit dem Reiz des Verbotenen zu erklären. „Darin darf man Dinge tun, die man im realen Leben nicht darf und nicht tun sollte“, sagte der Professor für Ökonomie und Digitalisierung sowie Präsident der HafenCity Universität Hamburg der Deutschen Presse-Agentur.

Am Donnerstag, 19. November, wird das Videospiel „Grand Theft Auto VI“ ( GTA 6) erscheinen. Nach 13 Jahren bringt das Entwicklerstudio Rockstar eine von Fans lang ersehnte Neuauflage heraus.

Ausprobieren von verbotenen Dingen

„Grand Theft Auto“ bedeutet übersetzt „schwerer Autodiebstahl“. Im Videospiel schlüpft der Spieler in die Rolle eines Kriminellen und begeht außer Autodiebstählen auch Überfälle und ist in Schießereien verwickelt.

Man dürfe in der Open World von GTA kriminelle Handlungen vornehmen, die man immer schon mal vielleicht ausprobieren wollte, aber nie machen dürfe, sagte Müller-Lietzkow: „Und das Gleiche gilt auch durchaus für bestimmte erwachsene Unterhaltungselemente bis hin zu einem Erotikclub, der ja auch im Spiel integriert ist.“

🎥 Video | Die Geschichte von GTA 6

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Das Ausprobieren von verbotenen oder irrealen Dingen ist nach Darstellung des Experten ein Zweck von Computerspielen. Dennoch ist Müller-Lietzkow der Auffassung, dass die meisten Spieler zwischen Gewalt im Spiel und Gewalt im realen Leben unterscheiden können.

Kein kurzlebiger Hype

Der Wissenschaftler sieht in GTA 6 keinen kurzlebigen Hype. Das Spiel sei vielmehr eine Fortsetzung eines einzigartigen Medienproduktes, wie man es vom Marvel-Universum, den James-Bond-Filmen und der Star-Wars-Reihe kenne. „Diese Spiele haben eben eine Community, die darauf wartet, dass neuer Content kommt. Und dieser neue Content führt dazu, dass große Begeisterung herrscht“, sagt Müller-Lietzkow.

Diese Spiele haben eben eine Community, die darauf wartet, dass neuer Content kommt. Medienökonomen Jörg Müller-Lietzkow

Das Besondere an GTA sei die Entwicklungsgeschichte der Reihe. Jeder Teil spiele in verschiedenen Milieus und mache damit andere Narrative erlebbar. In GTA 6 werde es erstmals einen Mann und eine Frau als Protagonisten geben.

Auch die Größe der Spielwelt unterscheide sich von anderen. Außerdem seien die Missionen sehr unterschiedlich und nicht monoton. Das gebe den Spielern eine breite Erlebnismöglichkeit und mache die Anziehungskraft des Spiels aus.

Weit mehr als Autos klauen: Was macht der Spieler in GTA 6? In der „GTA“-Reihe spielt die spielerische Freiheit eine große Rolle. Sobald man erste grundlegende Missionen abgeschlossen hat, kann man die große Spielwelt frei erkunden: Autos klauen, Rennen fahren, Fluchtfahrten mit der Polizei erleben, die Stadt erkunden etc. Man muss der zentralen Geschichte also nicht zwingend folgen, viele Gebiete, Waffen, Charaktere oder Funktionen werden aber erst durch das Spielen der Missionen freigeschaltet. Im sechsten Teil dreht sich alles rund um das kriminelle Duo Jason Duval und Lucia Caminos, deren Geschichte an das klassische Räuberpaar Bonnie und Clyde angelehnt ist. Nachdem ein vermeintlich einfacher Coup schiefgeht, geraten die beiden in eine dunkle, kriminelle Verschwörung.

Spielstart löste Urlaubswelle aus

Eine Datenauswertung des Personalsoftware-Anbieters Personio hat gezeigt, dass für den 19. November bereits jetzt 38 Prozent mehr Beschäftigte in Deutschland Urlaub eingetragen haben als am selben Tag ein Jahr zuvor.

„Danach werden die Leute auch wieder arbeiten gehen, weil so viel Urlaub haben die gar nicht“, sagt Müller-Lietzkow. Die potenziellen Auswirkungen auf die Wirtschaft vergleicht er mit den Sommerferien oder einer Grippewelle. „Im Sommer sind viele im Urlaub, da bricht die Wirtschaft auch nicht zusammen. Es gibt immer kleinere Dellen.“

Firmen schenken Mitarbeitern Urlaub

Tatsächlich gaben einige Firmen ihren Mitarbeitern im Zuge der Veröffentlichung sogar Extra-Urlaubstage. Der Computerzubehörhersteller Logitech etwa sagte rund 7000 Mitarbeitern einen zusätzlichen bezahlten Gaming-Tag zu. Die Firma als Vorbild nehmend, zog das Wiener Unternehmen Tudi Elektrotechnik nach und gewährte seinen Angestellten zwei volle bezahlte Urlaubstage, damit sie am 19. November das Spiel von Rockstar Games zocken können.

🎥 Video | GTA 6 treibt Urlausbtage in die Höhe

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Das Erscheinen des Spiels ordnet der Experte als eines der größten Ereignisse in der Computerspielbranche ein. Gerade für Mitbewerber sei das Spiel eine Bedrohung, weil man vorerst keine anderen Games spiele.

Spiele-Starts rund um GTA 6 verschoben Rund um den GTA-6-Start verschieben Entwickler die Veröffentlichung einiger bekannter Computerspiele um mehrere Monate. Große Namen der Branche wie das Studio des Spiels "Squadron 42" haben bereits weit im Voraus angekündigt, im Wettbewerb um die Aufmerksamkeit und Spielzeit ihrer Kunden später als geplant zu veröffentlichen. Bei den Veröffentlichungsdaten geht es oft um viele Millionen Euro. Die Entwicklung dauert drei bis fünf Jahre und kostet bei Spielen aus der Top-Liga nicht selten mehr als 200 Millionen US-Dollar (181,59 Mio. Euro) – rund achtmal so viel wie im Jahr 2000.

Professor will selbst GTA 6 spielen

Müller-Lietzkow kündigte an, er werde zum Spielstart ein paar Stunden in der simulierten Welt verbringen und am Wochenende zur „Couch-Potato“ werden. Dem Gamer sei bewusst, dass mit dem Spielstart zuerst Zeit für andere soziale Interaktion oder Tätigkeiten wegfalle. Er rät deshalb dazu, eine Balance zu halten und nach einer gewissen Spielzeit die Konsole auszuschalten, um langfristig Freude beim Computerspielen zu haben.

GTA ist eine der bekanntesten Videospielserien weltweit und wurde erstmals 1997 veröffentlicht. Der Vorgänger erschien 2013 und hat sich seitdem mehr als 200 Millionen Mal verkauft. GTA 6 dürfte mit einem geschätzten Budget von weit mehr als einer Milliarde Dollar das teuerste Unterhaltungsprodukt der Geschichte werden. (dpa, TT)