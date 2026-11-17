Längere Amtszeit, vertrauliche Abstimmungen: Der Ministerrat beschloss einen neuen Entwurf für die Bundesstaatsanwaltschaft. Ohne Mitwirkung einer Oppositionspartei kann sie diesen aber nicht durch den Nationalrat bringen.

Der erste Entwurf der Dreierkoalition für eine Bundesstaatsanwaltschaft scheiterte an Einwänden aus der Justiz und aus Fachkreisen. Nun nehmen ÖVP, SPÖ und NEOS einen neuen Anlauf: Am Rande des Ministerrats am Dienstag präsentierten sie Änderungen, die vor allem den Grünen entgegenkommen sollen. Mit diesen wollen die drei Parteien jetzt in Verhandlungen einsteigen, um doch noch einen Beschluss im heurigen Jahr zu schaffen.

Die Bundesstaatsanwaltschaft soll sicherstellen, dass Politik und Regierung keinen Einfluss auf Ermittlungen nehmen können. Derzeit steht an der Spitze der Weisungskette die Justizministerin oder ein Justizminister. Auch wenn diese beteuern, sich stets an die Empfehlungen des dazwischen geschalteten Weisungsrates zu halten, bleibt zumindest der Anschein dieses Einflusses.

Weniger Einsicht für den Nationalrat

Die Koalition sieht vor, diese Weisungsspitze an eine dreiköpfige Bundesstaatsanwaltschaft zu übertragen. Der erste Entwurf dafür stieß aber auf viel Kritik aus der Justiz. Die Vorgangsweise für Auswahl, Bestellung und Kontrolle des neuen Gremiums biete erst recht wieder viele Möglichkeiten für Einfluss des Parlaments und damit der Politik.

Im neuen Entwurf sind zwei Kritikpunkte nun entschärft: Der Nationalrat soll doch keinen Einblick in die internen Abstimmungen des Dreiergremiums bekommen. Und die Amtsdauer soll neun Jahre betragen. Im ersten Entwurf waren sechs Jahre vorgesehen.

Auf die Grünen kommt es an