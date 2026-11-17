open_in_full © STIHL/Alex Gretter © STIHL/Alex Gretter

Der Gartengeräte-Hersteller aus dem Tiroler Unterland geht mit neuen Ideen und Weitblick in die Zukunft.

STIHL Tirol, Unternehmen der STIHL Gruppe mit Sitz in Langkampfen, befindet sich in einem Transformationsprozess, der den Standort in den kommenden Jahren begleiten und verändern wird. Dazu zählt auch die gezielte Neuordnung des Produktportfolios innerhalb der STIHL Gruppe. Im Fertigungsverbund der STIHL Gruppe wird genauestens geprüft, an welchem der Produktionsstandorte in weltweit acht Ländern welches Produkt gefertigt wird. Bei STIHL Tirol sind und bleiben bodengeführte Gartengeräte wie Rasenmäher oder Garten-Häcksler sowie Schaftgeräte wie Akku-Freischneider oder Akku-Hochentaster die Kernkompetenzen.

Attraktives Drittkundengeschäft

Als neues Geschäftsfeld macht STIHL Tirol jetzt vorhandenes Know-how und die bestehende hochwertige Infrastruktur über das eigene Unternehmen hinaus nutzbar. So werden Einrichtungen, technische Möglichkeiten und Dienstleistungen von STIHL Tirol auch externen Industriepartnern in der Region zur Verfügung gestellt – etwa in den Bereichen Messtechnik, Prüfungen, Kunststoff-Fertigung, Entwicklung, Lagerung/Logistik oder Lohnfertigung. So wird nun hochmoderne Infrastruktur, beispielsweise Messräume für Schall oder elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), extern angeboten und damit zugleich das lokale Industrienetzwerk gestärkt. Erste positive Gespräche mit interessierten Firmen zeigen bereits reges Interesse und das Potenzial dieses neuen Geschäftsfelds.