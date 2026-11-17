Mit weniger als 100 Stimmen Vorsprung hat die Zwergmaus die Wahl zum Tier des Jahres 2027 gewonnen. Der winzige Nager ist wichtig für das Ökosystem, sein Lebensraum schwindet jedoch.

Sie ist kaum größer als ein Daumen, kugelrund, flauschig und blinzelt mit übergroßen, schwarzen Knopfaugen: Die Zwergmaus ist das Tier des Jahres 2027. Das gab der Naturschutzbund Österreich am Dienstag bekannt. Das kleinste Nagetier Europas setzte sich bei der Wahl knapp vor Steinmarder und Biber durch.

Die nur fünf bis 7,5 Zentimeter große und bis zu elf Gramm leichte Zwergmaus spielt trotz ihrer geringen Größe eine wichtige Rolle im Ökosystem. Sie dient zahlreichen Beutegreifern als Nahrung, frisst Insekten und trägt zur Verbreitung von Pflanzensamen bei. „An der Zwergmaus zeigt sich, dass auch die kleinsten Bewohner unserer Landschaft einen großen Platz im ökologischen Gleichgewicht haben“, sagte Naturschutzbund-Expertin Carolina Trcka-Rojas.