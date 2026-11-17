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Kurioser Auftritt
Britney Spears irritiert mit Video von skurrilem Messertanz
Britney Spears überrascht ihre Fans mit einem weiteren kuriosen Instagram-Auftritt. Die Sängerin greift für ihre neueste Tanzeinlage zu zwei großen Messern.
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