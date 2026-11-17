Ab Juli 2027 sollen Verkehrsverstöße innerhalb der EU konsequenter grenzüberschreitend verfolgt werden. Eine neue Richtlinie erweitert die Zusammenarbeit der Behörden.

Ein zu geringer Sicherheitsabstand auf der Autobahn, gefährliches Überholen oder unerlaubtes Parken im Italien-Urlaub: Wer im europäischen Ausland gegen Verkehrsregeln verstößt, muss künftig verstärkt damit rechnen, dass die Behörden den Verstoß auch über Landesgrenzen hinweg verfolgen.

Grundlage dafür ist eine EU-Richtlinie mit dem klingenden Namen 2024/3237. Sie soll den Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten verbessern und die grenzüberschreitende Verfolgung bestimmter Verkehrsdelikte erleichtern.

18 statt acht

Schon bisher gibt es innerhalb der Europäischen Union Regelungen, die den grenzüberschreitenden Austausch von Fahrzeughalterdaten bei bestimmten Verkehrsverstößen ermöglichen. Dazu zählen unter anderem Geschwindigkeitsüberschreitungen, Alkohol oder Drogen am Steuer sowie das Überfahren einer roten Ampel.

Bisher schon verfolgte Verstöße Geschwindigkeitsübertretung

Rote Ampel überfahren

Fahren unter Alkoholeinfluss

Fahren unter Drogeneinfluss

Nichttragen eines Schutzhelms

Nichtanlegen des Gurts

Unbefugte Benutzung eines Fahrstreifens

Rechtswidrige Benutzung eines Mobiltelefons

Mit der neuen Richtlinie wird der Anwendungsbereich erweitert. Statt bisher acht sollen künftig 18 Arten von Verkehrsverstößen erfasst werden.

Neue Verstöße Nichteinhaltung des Sicherheitsabstands

Gefährliches Überholen

Gefährliches Parken oder Halten

Überfahren einer oder mehrerer durchgehender Linien

Fahren entgegen der Fahrtrichtung

Widrige Nutzung von Rettungsgassen

Fahren mit einem überladenen Fahrzeug

Nichtbeachtung von Zufahrtsbeschränkungen

Fahrerflucht

Missachtung von Vorschriften an Bahnübergängen

Damit sollen künftig auch Verkehrsdelikte leichter grenzüberschreitend verfolgt werden können, bei denen der Informationsaustausch bisher nicht von den entsprechenden EU-Regelungen erfasst war.

Beispiel aus dem Tiroler Reisesehnsuchtsort Italien: Wer etwa dort gegen Zufahrtsbeschränkungen verstößt, kann künftig leichter über die Landesgrenzen hinweg belangt werden.

Die neue EU-Richtlinie schafft dabei keine zusätzlichen Verkehrsverbote. Vielmehr soll sie dafür sorgen, dass die zuständigen Behörden bei bestimmten Verstößen leichter an die notwendigen Informationen gelangen.

Keine einheitlichen Strafen in der EU

Wichtig allerdings: Mit der neuen Richtlinie wird kein europaweit einheitlicher Bußgeldkatalog eingeführt. Wie hoch eine Strafe ausfällt, richtet sich weiterhin nach den Vorschriften jenes Landes, in dem der Verkehrsverstoß begangen wurde. Auch die neuen EU-Vorgaben bedeuten nicht, dass künftig jeder Verkehrsverstoß automatisch zu einer grenzüberschreitenden Strafe führt. Sie sollen vor allem die behördliche Zusammenarbeit und die Ermittlung von Verantwortlichen erleichtern.

Strafbescheide sollen verständlicher werden

Neben dem verbesserten Informationsaustausch sieht die Richtlinie auch zusätzliche Rechte für betroffene Autofahrer vor.

Mitteilungen über Verkehrsverstöße sollen verständlich sein und in einer dafür vorgesehenen Sprache übermittelt werden. Für Fahrzeuge mit österreichischer Zulassung ist dabei insbesondere die deutsche Sprache relevant. Die Betroffenen sollen nachvollziehen können, welcher Verstoß ihnen vorgeworfen wird, welche rechtlichen Konsequenzen drohen und welche Möglichkeiten bestehen, sich dagegen zu wehren.

Auch Informationen zu Zahlungswegen und möglichen Rechtsmitteln sollen klarer dargestellt werden. Zudem müssen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten die geltenden Datenschutzvorschriften eingehalten werden.

Stichtag 20. Juli