Baustopp gefordert
„Die Menschen sind egal“: Nach sechs Toten packen BBT-Arbeiter aus
Die Arbeitsbedingungen unter Tage sind hart, das weiß jeder, der im Tunnelbau beschäftigt sind. Auf den Baustellen des BBT in Tirol sind in den letzten Jahren aber auffällig viele Unfälle mit Todesfolge oder schweren Verletzungen passiert.
© APA/Gindl
Eigentlich gilt der Brenner Basistunnel als eines der wichtigsten Infrastrukturprojekte Europas. Doch hinter den Kulissen auf Tiroler Seite ist der Arbeitsalltag hart: Arbeiter erzählen, dass ihrer Ansicht nach Sicherheit oft hinter dem Baufortschritt zurückstehen muss. Nach sechs Todesfällen wird die Kritik lauter.
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