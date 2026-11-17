Eigentlich gilt der Brenner Basistunnel als eines der wichtigsten Infrastrukturprojekte Europas. Doch hinter den Kulissen auf Tiroler Seite ist der Arbeitsalltag hart: Arbeiter erzählen, dass ihrer Ansicht nach Sicherheit oft hinter dem Baufortschritt zurückstehen muss. Nach sechs Todesfällen wird die Kritik lauter.