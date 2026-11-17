Wirtin schlug Alarm
Nach Flämmarbeiten kam es zu Brand in Westendorfer Hotel
Nach Flämmarbeiten dürfte in der Nacht auf Dienstag in einem Hotel in Westendorf ein Glimmbrand entstanden sein. Das Feuer entwickelte sich ersten Erkenntnissen zufolge am Vortag zwischen einem Zubau und dem Altbestand und breitete sich über Nacht aus.
Erst am Dienstag gegen 8.30 Uhr bemerkte die Wirtin eine Rauchentwicklung am Dach des Zubaus und alarmierte die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr Westendorf konnte den Brand rasch eindämmen und ein weiteres Ausbreiten verhindern. Verletzt wurde niemand, am Gebäude entstand Sachschaden. Im Einsatz standen 20 Feuerwehrleute mit drei Fahrzeugen. (TT.com)