Umzug nach Portugal und Marokko
Flucht aus Saudi-Arabien: „Alle froh, dass man sich für vernünftige Dakar entschieden hat“
Der Zillertaler Tobias Ebster ist heuer mit dem neuen Team ZX Motors am Start – bei der Rallye Dakar wird der Tiroler in Portugal und Marokko Gas geben.
© imago/PsnewZ
Portugal und Marokko statt Saudi-Arabien: Die Rallye Dakar zog die Konsequenz aus den Spannungen im Nahen Osten. Die beiden Zillertaler Heinz Kinigadner (KTM) und Tobias Ebster (ZX Motors) begrüßen den Schritt.
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