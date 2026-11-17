Der Schwazer Lackhersteller ADLER lud Anfang November zum traditionellen Betriebsabend ins SZentrum Schwaz. Im Mittelpunkt des Fests standen der persönliche Austausch abseits des Arbeitsalltags sowie die Ehrung verdienter Jubilare und Neo-Pensionisten.

SCHWAZ – Einmal im Jahr tauschen die Beschäftigten des Schwazer Traditionsunternehmens ADLER den Arbeitsalltag gegen ein gemeinsames Fest. Anfang November diente das SZentrum Schwaz als Kulisse für den Betriebsabend des Tiroler Lack- und Farbenherstellers. Neben dem Gespräch abseits von Werkshalle und Büro nutzte die Unternehmensleitung den Rahmen für Auszeichnungen: Insgesamt 450 Jahre Betriebstreue kamen bei den diesjährigen Jubilarinnen und Jubilaren auf der Bühne zusammen.

Jahrzehntelanger Einsatz

Besondere Anerkennung erhielten vier Langzeitmitarbeiter für ihren jahrzehntelangen Einsatz. Mario Bortolotti blickt auf 45 Jahre im Unternehmen zurück, in denen er zur Weiterentwicklung von lösemittelbasierten Möbellacken beitrug. Seit 40 Jahren bringt Alexander Ringler als Verkäufer die Produkte des Hauses ins Regal. Ebenfalls seit vier Jahrzehnten erforscht Reinhard Huber Wasserlacke für die Kundschaft, während Angelika Segräfe seit 35 Jahren für die Rechnungsabwicklung sorgt.

450 Jahre Adler-Mitarbeitertreue auf der Bühne versammelt. © Adler