Der Glanz der Vier-Ringe-Marke hat Eintrübungen erfahren, manches ist hausgemacht, anderes kommt von außen. Freuen dürfen sich die Ingolstädter aber über die drei Jahrzehnte währenden Errungenschaften ihres Kompaktwagens.

Die Sorgen bei Audi häufen sich, auch wenn die Vier-Ringe-Marke mit einer Reihe von interessanten Neuheiten in diesem und im nächsten Jahr aufwarten kann. Man denke hier nur an die Wiederbelebung des A2, nun als vollelektrischer e-tron vorgesehen. Oder man halte sich die beiden großen SUV Q7 und Q9 vor Augen. Allerdings läuft es derzeit nicht rund in Ingolstadt, in den ersten drei Quartalen erzielte Audi eine Umsatzrendite von 2,7 Prozent. Obwohl ein Plus vor dieser Zahl steht: So schlecht stand es um die VW-Tochter seit Anfang der neunziger Jahre des vorigen Jahrhunderts nicht mehr.

Damals allerdings hat das Audi-Management eine mutige Entscheidung getroffen: Es ging darum, die Modellpalette zu erweitern. Da bot sich unter anderem das Volumensegment der Kompaktwagen an, gerade jenes, wo der VW Golf seine Dominanz zelebrieren konnte. Und von dem profitierte Audi, indem der angekündigte A3 die technische Basis des Wolfsburger Modells großteils übernehmen konnte.

Der A3 begann als Dreitürer, die vierte Generation wird nicht mehr als Coupé angeboten. © Audi

1996 ging es los mit der ersten Generation des A3, zunächst beschränkt auf eine dreitürige Variante. Schon zwei Jahre später folgte Allradtechnik, kurz danach schob Audi einen Fünftürer nach. Als Sportback wurde das Modell damals noch nicht bezeichnet; diesen Namen trug die fünftürige Version (ab 2004) erst im Gefolge der Einführung der zweiten Generation (ab 2003). Sie hatte eine um 65 Millimeter verlängerte Karosserie und zeigte Ansätze eines Kombi-Hecks.

Technisches Glanzstück der zweiten Generation war die Verwendung eines 2,5-Liter-Fünfzylinder-Benzinmotors im RS 3, der mit 340 PS aufwartete. Zusätzlich offerierte Audi mit dem Cabriolet ab 2008 erstmals eine offene Variante des Kompaktwagens.

Hauptsächlich produziert(e) Audi den A3 in Ingolstadt. © Audi

Als Trendsetter entpuppte sich die dritte Generation, die als erstes Modell 2012 die neue VW-Plattform MQB (modularer Querbaukasten) als technische Grundlage in Anspruch nahm. Der MQB zeichnete sich durch hohe Flexibilität und Fahrkomfort aus, was nicht zuletzt dem A3 eine hohe Akzeptanz bescheren sollte. Zu den weiteren Neuerungen zählten die Einführung einer Stufenheckvariante (Limousine) und die erstmalige Installation eines Plug-in-Hybrid-Systems. Der RS 3 leistete hier bis zu 400 PS.

Seit 2020 befindet sich die vierte Generation des A3 am Markt, der in erster Linie am Stammsitz in Ingolstadt produziert wurde und wird. Mit etwas Offroad-Optik präsentiert sich das Allstreet-Derivat, das Cabriolet befindet sich hier nicht mehr im Sortiment. Weiterhin Teil des Programms: die Limousine und der RS 3.

Generationen- und variantenreich: der Audi A3. © Audi