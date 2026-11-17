Beim traditionellen Brautkleiderball im Fügener „FeuerWerk“ schlüpften ehemalige Bräute kürzlich noch einmal in ihr Hochzeitskleid. Gemeinsam mit ihren Partnern und Freunden feierten die Gäste ein ausgelassenes Fest zur Musik der Partyband „Kuhl the Gang“.

Fügen – Für einen Abend tauschten zahlreiche Frauen den Alltag gegen den großen Auftritt im eigenen Brautkleid: Beim Brautkleiderball auf dem Areal von binderholz in Fügen verwandelte sich das „FeuerWerk“ in einen Saal voller weißer Roben. Ehemalige Bräute nutzten die Gelegenheit, ihr Hochzeitskleid noch einmal aus dem Schrank zu holen und gemeinsam mit ihren Partnern, Freunden und vielen weiteren Ballgästen zu feiern.

Hochzeits-Revival-Feeling im FeuerWerk- © binderholz

Für die musikalische Unterhaltung und ein volles Parkett sorgte die Partyband „Kuhl the Gang“. Bei Live-Musik tanzten und feierten die Besucher bis in die späten Nachtstunden.

Veranstalter Gerhard Angerer zeigte sich nach dem gelungenen Abend begeistert: „Es ist jedes Jahr ein Moment, wenn sich der Saal mit Bräuten füllt. Die Stimmung im Publikum war spürbar.“ Nach dem Erfolg des Abends steht einer Neuauflage der Veranstaltung im kommenden Jahr bereits nichts mehr im Wege. (TT)