🎧 Podcast „Gut zu wissen“
Wann ist ein Mann ein Mann? Über Gefühle, Einsamkeit und neue Rollenbilder
Männer werden „als Kind schon auf Mann geeicht“, sang Herbert Grönemeyer schon vor mehr als 40 Jahren.
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Was bedeutet es heute, ein Mann zu sein? Stark sein, keine Schwäche zeigen und Gefühle lieber für sich behalten? Traditionelle Rollenbilder halten sich hartnäckig, doch die Vorstellungen von Männlichkeit verändern sich. Anlässlich des „Movembers“ sprechen wir im „Gut zu wissen“-Podcast über alte und neue Erwartungen an Männer, Gefühle, Einsamkeit und die Frage, warum es manchmal so schwerfällt, Schwäche zu zeigen.
🎧 Podcast | Gut zu wissen: Wann ist ein Mann ein Mann?
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Zur Person
Bernhard Hungsberger ist Psychotherapeut in Innsbruck.
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