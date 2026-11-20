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Was bedeutet es heute, ein Mann zu sein? Stark sein, keine Schwäche zeigen und Gefühle lieber für sich behalten? Traditionelle Rollenbilder halten sich hartnäckig, doch die Vorstellungen von Männlichkeit verändern sich. Anlässlich des „Movembers“ sprechen wir im „Gut zu wissen“-Podcast über alte und neue Erwartungen an Männer, Gefühle, Einsamkeit und die Frage, warum es manchmal so schwerfällt, Schwäche zu zeigen.