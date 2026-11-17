Der legendäre Zillertaler Bergführer und Mineraliensucher Georg Samer, bekannt als „Joseler“, bekommt sein eigenes Hörspiel. Initiiert vom Naturpark Zillertaler Alpen und unterstützt von regionalen Sponsoren, wird das bewegte Leben des Alpin-Pioniers für die Nachwelt hörbar gemacht.

GINZLING – Georg Samer prägte die alpinistische Erschließung der Zillertaler Alpen im 19. Jahrhundert entscheidend. Als Bergführer feierte er Erstbesteigungen von markanten Gipfeln wie dem Olperer, dem Hochfeiler, dem Schwarzenstein, dem Turnerkamp, dem Großen Greiner und dem Großen Möseler. Doch nicht nur die Gipfelsiege lockten ihn in die Höhe: Als „Stoanklauber Joseler“ durchkämmte er das Gebirge nach wertvollen Mineralkristallen. Viele seiner Funde sind bis heute im Naturhistorischen Museum in Wien ausgestellt.

Die Idee, diese Zillertaler Geschichte akustisch zu bewahren, stammt von Alfred Kröll, der für das Hörspiel selbst in die Rolle der Hauptfigur schlüpft. „Nicht für Ruhm und Anerkennung bestieg der Joseler die Berge, sondern um Kristalle zu finden“, erklärt Kröll. „Neben der Floitenschlagstaude dürfte der Joseler ebenfalls Ginzlinger sein.“

Vier Kapitel aus einem bewegten Leben

In vier Kapiteln – Jugend, Erstbesteigungen, Wiener Zeit und Schicksalsschlag – beleuchtet die Produktion das Leben Samers in den Jahren 1828 bis 1912. Für die Tonaufnahmen zeichnet Martin Eberharter vom Tonstudio „nolimit“ in Mayrhofen verantwortlich. Neben Kröll leihen auch Martina Keiler, Gebhard Eberhart und Bernhard Eberharter der Produktion ihre Stimmen.

Am Fuße des Olperers: Geschäftsführer Willi Seifert und Naturparkbetreuerin Katharina Weisskopf (beide Hochgebirgs-Naturpark Zillertaler Alpen), Martin Eberharter (Tonstudio nolimit), Alfred Kröll, Max Stock (Sparkasse Schwaz) und Matthias Dengg (Zillertaler Gletscherbahn, v. l.) © Sparkasse Schwaz

Ergänzend zur auditiven Spurensuche wird das Wirken des Mineraliensammlers auch in der Ausstellung „Verborgene Schätze“ im Naturparkhaus in Ginzling gewürdigt. Zudem schrieb Sprecherin Martina Keiler das Theaterstück „da oben“, das von der Volksbühne Aschau im Sommer 2026 aufgeführt wurde.

Regionale Unterstützung für ein Stück Heimatgeschichte

Ermöglicht wurde die Umsetzung durch die Zusammenarbeit des Hochgebirgs-Naturparks Zillertaler Alpen mit regionalen Partnern. „Mit dem Hörspiel über den Joseler wird ein Stück Zillertaler Geschichte für kommende Generationen erhalten. Als regionale Sparkasse ist es uns ein Anliegen, kulturelle Initiativen zu unterstützen, die unsere Heimat, ihre Persönlichkeiten und ihre Traditionen sichtbar machen“, betont Max Stock, Prokurist und Filialverbundleiter der Sparkasse Schwaz.