140 Spitzenwinzer in Innsbruck: Warum gerade Weinanfänger davon profitieren
Der St. Antoner Günter Meindl kennt die Welt des Weins seit Jahrzehnten. Bereits 1989 absolvierte er seine Ausbildung zum Diplom-Sommelier. Heute gibt der erfahrene Head-Sommelier sein Wissen für edle Tropfen weiter. So auch bei der Messe „Wein & Genuss“ am 19. und 20. November. Dort präsentieren rund 140 Winzer im Congress Innsbruck ihre beste Auswahl. Im TT-Gespräch verrät Meindl, warum sich ein Besuch auch für Einsteiger lohnt.
Herr Meindl, 140 Winzer, darunter viele Spitzenproduzenten. Ist das nicht eher etwas für Weinkenner als für Anfänger?
Meindl: Ganz im Gegenteil! Gerade Einsteiger profitieren davon, dass die Winzer persönlich vor Ort sind. Man kann direkt nachfragen, die Geschichten hinter den Weinen erfahren und herausfinden, was einem schmeckt. Wein ist schließlich Geschmackssache. Die Messe soll für alle da sein, vom Einsteiger bis zum Wein-Enthusiasten. Besonders willkommen sind auch junge Erwachsene, die Wein bewusst genießen möchten.
🎟️ Tickets, 💶 Preise und 🕒 Zeiten
📅 Veranstaltung
Wein & Genuss Innsbruck, Donnerstag 19. und Freitag 20. November 2026
Congress Innsbruck, Rennweg 3, 6020 Innsbruck
Uhrzeit: 13 bis 20 Uhr
🎟️ Tickets und 💶 Preise
Vorverkauf EUR 30,00 / Tageskasse EUR 35,00
Attraktive Ermäßigung für alle Abonnenten der Tiroler Tageszeitung mit TT-Club-Mitgliedschaft bietet 1+1 Vorteil WEIN & GENUSS Innsbruck | club.tt.com, für Vinaria Abonnenten, Wein & Co-Kunden
Vorverkaufs-Tickets:
• oeticket Tickets für WEIN & GENUSS Innsbruck | WEIN & GENUSS Linz
Per Mail: office@lwmedia.at
Telefon: +43 2732 82000
Vorverkaufsstelle in Innsbruck:
• Innsbruck Tourismus, Burggraben 3, 6020 Innsbruck, Willkommen in Innsbruck & seine Regionen!
• Weinhaus Tyrol, Herzog Friedrich-Straße 32, 6020 Innsbruck,
Wie geht man als Anfänger am besten vor?
Meindl: Am besten nimmt man zwei Freunde mit. Gemeinsam macht das Probieren mehr Spaß. Man sollte sich zunächst nur ganz wenig einschenken lassen. Wenn der Wein schmeckt, kann man immer noch nachschenken lassen.
Wie findet man bei dieser Vielfalt seinen Lieblingswein?
Meindl: Ich frage jede und jeden zuerst nach seinen persönlichen Vorlieben. Wer kräftige Rotweine mag, dem biete ich zum Beispiel zunächst solche an. Dann kann man sich langsam an andere Weine herantasten. Die Fachleute vor Ort helfen da gerne jedem persönlich weiter.
Kann man guten Weingeschmack eigentlich lernen?
Meindl: Man kann viel über Wein lernen, aber Geschmack bleibt etwas Persönliches. Bei den Masterclasses, den geführten Weinverkostungen, erklären Experten verschiedene Weine. Auch hier können Anfänger teilnehmen.
Muss man für einen guten Wein nicht tief in die Tasche greifen?
Meindl: Überhaupt nicht. Einen guten, unkomplizierten Sommerwein bekommt man schon um sieben oder acht Euro. Es muss nicht immer der teuerste Wein sein. Entscheidend ist, dass er einem schmeckt.
Kommentare