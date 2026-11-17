Der St. Antoner Günter Meindl kennt die Welt des Weins seit Jahrzehnten. Bereits 1989 absolvierte er seine Ausbildung zum Diplom-Sommelier. Heute gibt der erfahrene Head-Sommelier sein Wissen für edle Tropfen weiter. So auch bei der Messe „Wein & Genuss“ am 19. und 20. November. Dort präsentieren rund 140 Winzer im Congress Innsbruck ihre beste Auswahl. Im TT-Gespräch verrät Meindl, warum sich ein Besuch auch für Einsteiger lohnt.

Herr Meindl, 140 Winzer, darunter viele Spitzenproduzenten. Ist das nicht eher etwas für Weinkenner als für Anfänger?

Meindl: Ganz im Gegenteil! Gerade Einsteiger profitieren davon, dass die Winzer persönlich vor Ort sind. Man kann direkt nachfragen, die Geschichten hinter den Weinen erfahren und herausfinden, was einem schmeckt. Wein ist schließlich Geschmackssache. Die Messe soll für alle da sein, vom Einsteiger bis zum Wein-Enthusiasten. Besonders willkommen sind auch junge Erwachsene, die Wein bewusst genießen möchten.

Wie geht man als Anfänger am besten vor?

Meindl: Am besten nimmt man zwei Freunde mit. Gemeinsam macht das Probieren mehr Spaß. Man sollte sich zunächst nur ganz wenig einschenken lassen. Wenn der Wein schmeckt, kann man immer noch nachschenken lassen.

Wie findet man bei dieser Vielfalt seinen Lieblingswein?

Meindl: Ich frage jede und jeden zuerst nach seinen persönlichen Vorlieben. Wer kräftige Rotweine mag, dem biete ich zum Beispiel zunächst solche an. Dann kann man sich langsam an andere Weine herantasten. Die Fachleute vor Ort helfen da gerne jedem persönlich weiter.

Kann man guten Weingeschmack eigentlich lernen?

Meindl: Man kann viel über Wein lernen, aber Geschmack bleibt etwas Persönliches. Bei den Masterclasses, den geführten Weinverkostungen, erklären Experten verschiedene Weine. Auch hier können Anfänger teilnehmen.

Muss man für einen guten Wein nicht tief in die Tasche greifen?