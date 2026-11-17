Das Schwazer Silberbergwerk wird zur Bühne für historische Mythen und Geschichten. Bei einer rund 1,5-stündigen Schauspiel-Führung nimmt Künstlerknappe Markus Plattner die BesucherInnen im Kostüm mit auf eine Zeitreise 500 Jahre zurück in die Vergangenheit des Tiroler Bergbaus.

Das Kulturformat knüpft an den Erfolg des vergangenen Sommers an: Nach acht Sagenwanderungen im Schwazer Silberwald wandern die Erzählungen rund um den Bergbau nun direkt an ihren Ursprung unter Tage. Wo einst der Reichtum Europas gefördert wurde, öffnet sich der Berg für ein stimmungsvolles Programm.

In der Rolle des Geschichtenerzählers Thomas Zott führt Markus Plattner das Publikum entlang der Erzadern durch die Stollen und erweckt historische Bergbausagen schauspielerisch zum Leben. Die Inszenierung verbindet historische Authentizität und die ganz eigene Atmosphäre des Bergwerks mit Schwazer Schmäh. Auf dem Programm stehen unter anderem Überlieferungen rund um den Schwazer Stier, die Venediger sowie die geheimnisvollen Klopfgeister im Berg.

Die Sonderführungen bieten Kultur- und Geschichtsinteressierten die Gelegenheit, die Sagenwelt der Silberstadt hautnah an den originalen Schauplätzen zu erleben. (TT)