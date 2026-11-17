Schwierige Verhandlungen
Gebietsänderung liegt auf Eis: Brixental und Kitzbühel werden sich nicht einig
Wie lange steht noch das Brixentallogo im Skigebiet von KitzSki? Die Wechselwünsche der Kirchberger sorgen seit Monaten für Diskussionen.
© TVB Kitzbüheler Alpen-Brixental, Fotograf Thomas Kargl
Die Fronten im Tauziehen um Kirchberg verhärten sich. Auch die zweite Gesprächsrunde zwischen den Tourismusverbänden Brixental und Kitzbühel brachte keinen Fortschritt, sondern einen Verhandlungsabbruch. Damit rückt ein Wechsel Kirchbergs in weite Ferne.
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