Der Schwazer „Freundeskreis der Lichtsäule“ blickt auf sein 20-jähriges Bestehen zurück. Was einst mit der Reparatur einer kleinen Säule begann, hat sich im Laufe der zwei Jahrzehnte zu einer festen Institution entwickelt, die Menschen verbindet und soziale Hilfe in der Silberstadt leistet.

Schwaz – Der Schwazer „Freundeskreis der Lichtsäule“ blickt auf sein 20-jähriges Bestehen zurück. Was einst mit der Reparatur einer kleinen Säule begann, hat sich im Laufe der zwei Jahrzehnte zu einer festen Institution entwickelt, die Menschen verbindet und soziale Hilfe in der Silberstadt leistet.

Die Geschichte der Initiative reicht zwei Jahrzehnte zurück: Der damalige Schulwart der Volksschule Hans Sachs, Josef Öfner, reparierte seinerzeit das Schloss und den Aufzug der Schwazer Lichtsäule. Mit Erlaubnis von Dekan Josef Trojer wurde das darin befindliche Öllicht schließlich durch eine Kerze ersetzt. Aus diesem Engagement heraus gründete sich im Jahr 2006 der „Freundeskreis der Lichtsäule“. Anfänglich traf man sich jeden Freitagvormittag im Büro von Josef Öfner. Doch der Kreis wuchs schnell, sodass der Raum bald zu klein wurde.

Auf Initiative des damaligen Bürgermeisters Hans Lintner fand der Freundeskreis im Foyer der ehemaligen Pölzbühne eine neue Bleibe. Dieser Ort wurde unter anderem am Nationalfeiertag im Rahmen der Schwazer Kulturmeile genutzt. Damals wurden Führungen im Glockenturm organisiert, bei denen bis zu 400 Besucherinnen und Besucher die acht Glocken im Dachstuhl besichtigten. Musikalisch umrahmt von der „Glockenturm-Combo“ und versorgt mit Speisen und Getränken, wurde den Gästen die Wartezeit verkürzt.

Ein neues Domizil im Glockenturm

Als die Probenaktivitäten der Schwazer Stadtmusik im Erdgeschoß des Glockenturms zunahmen, musste der Freundeskreis erneut umziehen. Durch den Einsatz von Bürgermeisterin Viktoria Weber konnte schließlich im zweiten Stock des Turmes ein festes Domizil eingerichtet werden. Nach dem Aufstieg über 64 Stufen erreichen die Mitglieder heute ihren Treffpunkt, der nach dem Einbau einer Küche durch den städtischen Bauhof optimal genutzt werden kann.

Die Mitglieder im Stadtpark, wo 2022 die Lichtsäule unerwartet einstürzte. © Johann Mlaker

Ein einschneidendes Ereignis in der Vereinsgeschichte war der 19. Mai 2022, als die Lichtsäule unerwartet einstürzte. Erst wenige Monate zuvor war sie von der Lehrwerkstätte der Firma Innio Jenbach unter der Leitung von Andreas Kirchmair restauriert worden. Während der Übergangszeit brannte die Kerze am Stegerkreuz in der Mitte des Stadtparks, wofür Herbert Pramsoler eine Ersatzlaterne bereitgestellt hatte. Am 26. Oktober 2023 konnte die nach den Vorgaben des Denkmalschutzes neu errichtete Lichtsäule im Rahmen einer Feier durch Dekan Martin Müller wieder eingeweiht werden.

Soziales Engagement und wöchentliches Gedenken

Der Freundeskreis beteiligte sich dank zahlreicher Spenden nicht nur finanziell am Wiederaufbau der Säule, sondern setzt sich seit jeher auch für die Gemeinschaft ein. Ein zentraler Schwerpunkt der Gruppe liegt darin, in Not geratene Schwazer Familien finanziell zu unterstützen.