Nordkoreas Diktator präsentierte sich im Schnee in einem neuen Skiresort in Nordkorea. Von dort könnte er weiter nach China reisen, um US-Präsident Donald Trump zu treffen.

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat mit dem Besuch in einem in Bau befindlichen Skiresort an der Grenze zu China für Aufsehen gesorgt. Fotos der staatliche Nachrichtenagentur KCNA zeigen Kim auf einem weißen Sessel im Schnee. Ebenfalls zu sehen ist Kims Tochter, die auf Skiern eine äußerst gute Figur macht.

Das Mädchen, das mit Vornamen Ju-ae heißen soll, könnte nach Annahmen des südkoreanischen Geheimdienstes die Nachfolgerin Kims sein. Nordkoreas Staatsmedien verbreiten immer wieder Aufnahmen, die sie zusammen mit ihrem Vater bei offiziellen Terminen zeigt.

Die künftige Wintersportdestination liegt in der Stadt Samjiyon im Norden des Landes an der Grenze zu China. Die Grenznähe des Resorts ließ Spekulationen aufkommen, Kim könnte womöglich zu einem Gipfeltreffen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) im südchinesischen Shenzhen reisen.

Mit Trump, Putin und Xi in Shenzhen

Am Rande des Treffens wollen US-Präsident Donald Trump, Russlands Präsident Wladimir Putin und Chinas Staatschef Xi Jinping zu einem Dreier-Gespräch zusammenkommen. Trump hatte jüngst ein Treffen mit Kim suggeriert und damit die Spekulationen angeheizt. Falls es zu einem solchen Treffen käme, würde es in China stattfinden, sagte Trump vor seiner Abreise in Washington. Am Dienstag sagte Trump in der philippinischen Hauptstadt Manila, dass Kim ihn gerne sehen würde. Auch ein Treffen Kims mit Russlands Präsidenten Putin in China sei möglich, hieß es aus dem Kreml.