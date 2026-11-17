Vom Gentleman-Spion bis zum harten Killer: Die James-Bond-Darsteller im großen Rückblick
Mit Robert Pattinson steht der nächste James Bond fest. Der britische Schauspieler wird als siebter offizieller 007-Darsteller in die Filmgeschichte eingehen. Seit 1962 hat jede Bond-Generation ihre eigene Interpretation des Geheimagenten hervorgebracht. Ein Blick zurück auf alle Bond-Darsteller, ihre größten Filme, legendären Szenen und die Frauen an ihrer Seite.
Sean Connery (1962-1967, 1971)
Der Ur-Bond
Für viele Fans bleibt Sean Connery der einzig wahre James Bond. Mit seiner Mischung aus Charme, Männlichkeit und trockenem Humor prägte er die Figur nachhaltig.
Legendärste Filme:
- Dr. No (1962)
- Goldfinger (1964)
- Thunderball (1965)
Unvergesslicher Moment: „Bond, James Bond.“ Der berühmteste Vorstellungs-Satz der Filmgeschichte fiel erstmals in Dr. No.
Bond-Girls:
- Ursula Andress als Honey Ryder (Dr. No)
- Honor Blackman als Pussy Galore (Goldfinger)
Interessanter Fakt: Als Connery die Rolle übernahm, war er ein weitgehend unbekannter schottischer Schauspieler. Danach wurde er zum internationalen Superstar.
George Lazenby (1969)
Der Bond für nur einen Film
Das australische Ex-Model spielte Bond nur einmal, hinterließ aber einen bleibenden Eindruck.
Legendärster Film:
- Im Geheimdienst Ihrer Majestät (1969)
Unvergesslicher Moment: Bond heiratet Tracy und verliert sie nur Minuten später bei einem Attentat. Einer der emotionalsten Momente der gesamten Reihe.
Bond-Girl:
- Diana Rigg als Tracy
Interessanter Fakt: Lazenby lehnte einen Mehrfilm-Vertrag ab, weil sein Management glaubte, Bond werde bald aus der Mode kommen.
Roger Moore (1973-1985)
Der Gentleman mit den lockeren Sprüchen
Kein Schauspieler spielte Bond häufiger als Roger Moore. Sein 007 war humorvoll, stilvoll und deutlich weniger düster.
Legendärste Filme:
- Leben und sterben lassen (1973)
- Der Spion, der mich liebte (1977)
- Octopussy (1983)
Unvergesslicher Moment: Der spektakuläre Skisprung von einer Klippe in Der Spion, der mich liebte, bei dem sich plötzlich ein Union-Jack-Fallschirm öffnet.
Bond-Girls:
- Barbara Bach als Anya Amasova
- Maud Adams als Octopussy
Interessanter Fakt: Mit 57 Jahren war Moore beim Abschiedsfilm Im Angesicht des Todes der älteste Bond-Darsteller aller Zeiten.
Timothy Dalton (1987-1989)
Der unterschätzte Realist
Dalton orientierte sich stärker an Ian Flemings Romanfigur und machte Bond wieder ernster und gefährlicher.
Legendärste Filme:
- Der Hauch des Todes (1987)
- Lizenz zum Töten (1989)
Unvergesslicher Moment: In Lizenz zum Töten kündigt Bond seinen Dienst beim MI6 und führt einen persönlichen Rachefeldzug.
Bond-Girls:
- Maryam d'Abo
- Carey Lowell
Interessanter Fakt: Heute gilt Dalton vielen Fans als Vorläufer des späteren Daniel-Craig-Bonds.
Pierce Brosnan (1995-2002)
Der perfekte Mix
Elegant wie Connery, charmant wie Moore, modern wie kein Bond zuvor: Brosnan führte die Reihe erfolgreich ins digitale Zeitalter.
Legendärste Filme:
- GoldenEye (1995)
- Der Morgen stirbt nie (1997)
Unvergesslicher Moment: Der Bungee-Sprung vom Staudamm in GoldenEye gehört zu den spektakulärsten Eröffnungssequenzen der Bond-Geschichte.
Bond-Girls:
- Famke Janssen als Xenia Onatopp
- Izabella Scorupco als Natalya Simonova
- Halle Berry als Jinx
Interessanter Fakt: Brosnan sollte Bond ursprünglich bereits Mitte der 1980er-Jahre spielen, das scheiterte damals aber an Vertragsfragen.
Daniel Craig (2006-2021)
Der harte Neuerfinder
Craig machte Bond menschlicher, verletzlicher und brutaler. Seine Ära gilt als eine der erfolgreichsten der Franchise.
Legendärste Filme:
- Casino Royale (2006)
- Skyfall (2012)
- No Time To Die (2021)
Unvergessliche Momente:
- Die Parkour-Verfolgungsjagd in Casino Royale
- Bonds Rückkehr auf das Familienanwesen Skyfall
- Der Tod von Bond in No Time To Die
Bond-Girls:
- Eva Green als Vesper Lynd
- Léa Seydoux als Madeleine Swann
- Ana de Armas als Paloma
Interessanter Fakt: Skyfall war der erste Bond-Film, der weltweit mehr als eine Milliarde Dollar einspielte.
Robert Pattinson (ab 2026)
Die Zukunft von 007
Nach monatelangen Spekulationen wurde Robert Pattinson offiziell als neuer James Bond vorgestellt. Der „Batman“-Star übernimmt die Rolle im ersten Bond-Film unter der kreativen Führung von Amazon MGM Studios. Regie führt Denis Villeneuve.
Was ihn auszeichnet: Pattinson verbindet klassische britische Eleganz mit einer geheimnisvollen, oft düsteren Ausstrahlung. Viele Beobachter erwarten einen Bond, der die Coolness Connerys mit der psychologischen Tiefe Craigs verbindet.
Bond-Girl? Noch nicht bekannt. Ebenso gibt es bislang weder einen Titel noch einen Starttermin für den nächsten Film.
So reagieren internationale Medien auf den neuen James Bond
„New York Times" (USA): „Pattinson war eine sichere Wahl: gutaussehend, britisch, erprobt in Mega-Filmreihen und jemand, der bereits bei 'Dune: Part Three' mit (Regisseur Denis) Villeneuve zusammengearbeitet hat. Und trotzdem deutet so gut wie nichts in Pattinsons bisheriger Karriere darauf hin, dass er ein konventioneller Bond sein wird. Er spielt gerne mit der Demontage männlicher Selbstsicherheit und der Verkörperung von Männern voller Unsicherheiten oder moralischer Schwächen."
„Washington Post" (USA): „Die Konkurrenz war groß. Doch am Ende konnte es nur Pattinson sein – ein eigenwilliger Schauspieler mit einer offensichtlichen Vorliebe für Filmreihen. (Dies ist bereits seine fünfte!)"
„Aftonbladet" (Schweden): „Es wurde keine Verjüngung, wie lange spekuliert wurde. Aber die Wahl von Robert Pattinson als neuer James Bond ist smart, allein schon, weil er bereits ein großer Star ist, auf den Amazon offensichtlich setzt, um ein großes Publikum anzulocken. Es hilft natürlich, dass er eine ewig junge Aura besitzt, dass er immer noch als der Emo-Typ betrachtet wird, auch wenn sein Durchbruch mit den 'Twilight'-Filmen schon viele Jahre her ist. Wir betrachten ihn jedenfalls nicht als 40-Jährigen."
„La Repubblica" (Italien): „Die Entscheidung für Pattinson dürfte vor allem zwei Gründe haben. Der erste hat tatsächlich mit 'Harry Potter' und 'Twilight' zu tun: Pattinson wurde vor knapp 20 Jahren zum Idol eines jungen Publikums, insbesondere junger Frauen. Nun setzt man offenbar auf eine Generation, die gerade die 30 überschreitet, nicht unbedingt mit der Bond-Tradition vertraut ist und möglicherweise nicht einmal mehr weiß, wer Sean Connery war. Der zweite Grund heißt 'Batman': Pattinson hat bereits eine bedeutende Filmreihe getragen und ist mit Abstand der bekannteste und populärste Schauspieler unter den Kandidaten für die Bond-Rolle."
„Libération" (Frankreich): „Mit der Entscheidung für Pattinson, eine Besetzung, die fast zu groß ist, um wahr zu sein, zeigt Amazon eine gewisse verständliche Nervosität hinsichtlich seiner Investition, indem es auf die Sicherheit eines in Hollywood sehr bekannten Schauspielers setzt, dessen Wandelbarkeit unbestritten ist und oft gelobt wurde."
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