Mit Robert Pattinson steht der nächste James Bond fest. Der britische Schauspieler wird als siebter offizieller 007-Darsteller in die Filmgeschichte eingehen. Seit 1962 hat jede Bond-Generation ihre eigene Interpretation des Geheimagenten hervorgebracht. Ein Blick zurück auf alle Bond-Darsteller, ihre größten Filme, legendären Szenen und die Frauen an ihrer Seite.

Sean Connery (1962-1967, 1971)

Der Ur-Bond

Für viele Fans bleibt Sean Connery der einzig wahre James Bond. Mit seiner Mischung aus Charme, Männlichkeit und trockenem Humor prägte er die Figur nachhaltig.

Legendärste Filme:

Dr. No (1962)

Goldfinger (1964)

Thunderball (1965)

Unvergesslicher Moment: „Bond, James Bond.“ Der berühmteste Vorstellungs-Satz der Filmgeschichte fiel erstmals in Dr. No.

Bond-Girls:

Ursula Andress als Honey Ryder (Dr. No)

Honor Blackman als Pussy Galore (Goldfinger)

Interessanter Fakt: Als Connery die Rolle übernahm, war er ein weitgehend unbekannter schottischer Schauspieler. Danach wurde er zum internationalen Superstar.

George Lazenby als James Bond und Diana Rigg als Tracy in „Im Geheimdienst Ihrer Majestät“ (1969): In seinem einzigen Auftritt als 007 verliebte sich Bond erstmals ernsthaft. Die tragische Beziehung zu Tracy, gespielt von Diana Rigg, machte den Film zu einem der emotionalsten Kapitel der Bond-Geschichte. © IMAGO

George Lazenby (1969)

Der Bond für nur einen Film

Das australische Ex-Model spielte Bond nur einmal, hinterließ aber einen bleibenden Eindruck.

Legendärster Film:

Im Geheimdienst Ihrer Majestät (1969)

Unvergesslicher Moment: Bond heiratet Tracy und verliert sie nur Minuten später bei einem Attentat. Einer der emotionalsten Momente der gesamten Reihe.

Bond-Girl:

Diana Rigg als Tracy

Interessanter Fakt: Lazenby lehnte einen Mehrfilm-Vertrag ab, weil sein Management glaubte, Bond werde bald aus der Mode kommen.

Roger Moore als James Bond und Maud Adams als geheimnisvolle Gegenspielerin Andrea Anders in „Der Mann mit dem goldenen Colt“ (1974): In einer der spannungsgeladenen Szenen richtet Maud Adams eine Pistole auf 007. Der Film markierte ihren ersten Bond-Auftritt, bevor sie später selbst zum Bond-Girl in „Octopussy“ wurde. © United Artists via www.imago-images.de

Roger Moore (1973-1985)

Der Gentleman mit den lockeren Sprüchen

Kein Schauspieler spielte Bond häufiger als Roger Moore. Sein 007 war humorvoll, stilvoll und deutlich weniger düster.

Legendärste Filme:

Leben und sterben lassen (1973)

Der Spion, der mich liebte (1977)

Octopussy (1983)

Unvergesslicher Moment: Der spektakuläre Skisprung von einer Klippe in Der Spion, der mich liebte, bei dem sich plötzlich ein Union-Jack-Fallschirm öffnet.

Bond-Girls:

Barbara Bach als Anya Amasova

Maud Adams als Octopussy

Interessanter Fakt: Mit 57 Jahren war Moore beim Abschiedsfilm Im Angesicht des Todes der älteste Bond-Darsteller aller Zeiten.

Timothy Dalton als James Bond und Maryam d’Abo als Kara Milovy in „Der Hauch des Todes“ (1987): Als Cellistin Kara Milovy eroberte Maryam d’Abo das Herz von 007. Timothy Dalton verlieh Bond in seinem ersten Auftritt eine ernstere, realistischere Note und führte die Reihe zurück zu den Wurzeln von Ian Flemings Agentenfigur. © imago stock&people via www.imago-images.de

Timothy Dalton (1987-1989)

Der unterschätzte Realist

Dalton orientierte sich stärker an Ian Flemings Romanfigur und machte Bond wieder ernster und gefährlicher.

Legendärste Filme:

Der Hauch des Todes (1987)

Lizenz zum Töten (1989)

Unvergesslicher Moment: In Lizenz zum Töten kündigt Bond seinen Dienst beim MI6 und führt einen persönlichen Rachefeldzug.

Bond-Girls:

Maryam d'Abo

Carey Lowell

Interessanter Fakt: Heute gilt Dalton vielen Fans als Vorläufer des späteren Daniel-Craig-Bonds.

Pierce Brosnan als James Bond und Halle Berry als Jinx Johnson in „Stirb an einem anderen Tag“ (2002): Mit ihrem spektakulären Auftritt im orangefarbenen Bikini sorgte Halle Berry als Agentin Jinx Johnson für einen der denkwürdigsten Momente der Bond-Reihe. An der Seite von Pierce Brosnan lieferte sie sich ein ebenso schlagkräftiges wie charmantes Agenten-Duell. © imago stock&people

Pierce Brosnan (1995-2002)

Der perfekte Mix

Elegant wie Connery, charmant wie Moore, modern wie kein Bond zuvor: Brosnan führte die Reihe erfolgreich ins digitale Zeitalter.

Legendärste Filme:

GoldenEye (1995)

Der Morgen stirbt nie (1997)

Unvergesslicher Moment: Der Bungee-Sprung vom Staudamm in GoldenEye gehört zu den spektakulärsten Eröffnungssequenzen der Bond-Geschichte.

Bond-Girls:

Famke Janssen als Xenia Onatopp

Izabella Scorupco als Natalya Simonova

Halle Berry als Jinx

Interessanter Fakt: Brosnan sollte Bond ursprünglich bereits Mitte der 1980er-Jahre spielen, das scheiterte damals aber an Vertragsfragen.

Daniel Craig als James Bond und Judi Dench als Geheimdienstchefin M in „Skyfall“ (2012): In seinem dritten Einsatz als 007 muss Bond nicht nur einen gefährlichen Gegner stoppen, sondern auch M beschützen. Das packende Zusammenspiel von Daniel Craig und Judi Dench macht „Skyfall“ zu einem der erfolgreichsten und gefeiertsten Bond-Filme aller Zeiten. © Mary EvansxAF ArchivexColumbia Pictures via www.imago-images.de

Daniel Craig (2006-2021)

Der harte Neuerfinder

Craig machte Bond menschlicher, verletzlicher und brutaler. Seine Ära gilt als eine der erfolgreichsten der Franchise.

Legendärste Filme:

Casino Royale (2006)

Skyfall (2012)

No Time To Die (2021)

Unvergessliche Momente:

Die Parkour-Verfolgungsjagd in Casino Royale

Bonds Rückkehr auf das Familienanwesen Skyfall

Der Tod von Bond in No Time To Die

Bond-Girls:

Eva Green als Vesper Lynd

Léa Seydoux als Madeleine Swann

Ana de Armas als Paloma

Interessanter Fakt: Skyfall war der erste Bond-Film, der weltweit mehr als eine Milliarde Dollar einspielte.

Robert Pattinson übernimmt die Lizenz zum Töten und schlägt ein neues Kapitel in der Geschichte von 007 auf: Der „Batman“-Star wurde offiziell als Nachfolger von Daniel Craig und damit als neuer James Bond bestätigt. © APA/AFP/Fabi

Robert Pattinson (ab 2026)

Die Zukunft von 007

Nach monatelangen Spekulationen wurde Robert Pattinson offiziell als neuer James Bond vorgestellt. Der „Batman“-Star übernimmt die Rolle im ersten Bond-Film unter der kreativen Führung von Amazon MGM Studios. Regie führt Denis Villeneuve.

Was ihn auszeichnet: Pattinson verbindet klassische britische Eleganz mit einer geheimnisvollen, oft düsteren Ausstrahlung. Viele Beobachter erwarten einen Bond, der die Coolness Connerys mit der psychologischen Tiefe Craigs verbindet.

Bond-Girl? Noch nicht bekannt. Ebenso gibt es bislang weder einen Titel noch einen Starttermin für den nächsten Film.

So reagieren internationale Medien auf den neuen James Bond

„New York Times" (USA): „Pattinson war eine sichere Wahl: gutaussehend, britisch, erprobt in Mega-Filmreihen und jemand, der bereits bei 'Dune: Part Three' mit (Regisseur Denis) Villeneuve zusammengearbeitet hat. Und trotzdem deutet so gut wie nichts in Pattinsons bisheriger Karriere darauf hin, dass er ein konventioneller Bond sein wird. Er spielt gerne mit der Demontage männlicher Selbstsicherheit und der Verkörperung von Männern voller Unsicherheiten oder moralischer Schwächen."

„Washington Post" (USA): „Die Konkurrenz war groß. Doch am Ende konnte es nur Pattinson sein – ein eigenwilliger Schauspieler mit einer offensichtlichen Vorliebe für Filmreihen. (Dies ist bereits seine fünfte!)"

„Aftonbladet" (Schweden): „Es wurde keine Verjüngung, wie lange spekuliert wurde. Aber die Wahl von Robert Pattinson als neuer James Bond ist smart, allein schon, weil er bereits ein großer Star ist, auf den Amazon offensichtlich setzt, um ein großes Publikum anzulocken. Es hilft natürlich, dass er eine ewig junge Aura besitzt, dass er immer noch als der Emo-Typ betrachtet wird, auch wenn sein Durchbruch mit den 'Twilight'-Filmen schon viele Jahre her ist. Wir betrachten ihn jedenfalls nicht als 40-Jährigen."

„La Repubblica" (Italien): „Die Entscheidung für Pattinson dürfte vor allem zwei Gründe haben. Der erste hat tatsächlich mit 'Harry Potter' und 'Twilight' zu tun: Pattinson wurde vor knapp 20 Jahren zum Idol eines jungen Publikums, insbesondere junger Frauen. Nun setzt man offenbar auf eine Generation, die gerade die 30 überschreitet, nicht unbedingt mit der Bond-Tradition vertraut ist und möglicherweise nicht einmal mehr weiß, wer Sean Connery war. Der zweite Grund heißt 'Batman': Pattinson hat bereits eine bedeutende Filmreihe getragen und ist mit Abstand der bekannteste und populärste Schauspieler unter den Kandidaten für die Bond-Rolle."