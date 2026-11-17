Nach einem mutmaßlichen Parfumdiebstahl in Neu-Rum fasste die Polizei zwei Männer im Alter von 41 und 53 Jahren. Die Ermittlungen brachten den 41-Jährigen mit weiteren ähnlichen Diebstählen in Verbindung.

Zwei mutmaßliche Ladendiebe wurden am Dienstag in Neu-Rum von der Polizei festgenommen. Die Filialleiterin eines Geschäfts hatte die beiden Kunden über eine Überwachungskamera beobachtet. Laut Polizei verhielt sich das Duo zunächst auffällig und verließen das Geschäft anschließend mit einem Parfum, ohne dafür zu bezahlen.

Als die Frau die beiden Männer vor dem Geschäft auf den mutmaßlichen Diebstahl ansprach, ließen sie das Parfum zurück und flüchteten. Im Zuge der Fahndung traf die Polizei die beiden Männer noch in der Nähe des Geschäfts an. Bei der Befragung gestanden der 41-Jährige und der 53-Jährige laut Aussendung den Diebstahl.

Verdächtiger in U-Haft